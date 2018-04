Praha - V osmi státem vytipovaných lokalitách budou dnes obce a spolky demonstrovat proti tomu, aby na jejich území bylo úložiště vyhořelého jaderného paliva. Chtějí, aby je stát zapojil do přípravy zákona, který zajistí obcím rovnoprávnější postavení při rozhodování, jak s palivem nakládat. Žádají také, aby Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) stáhla nové žádosti o stanovení průzkumných území, které chce mít pro všech devět míst.

ČTK to řekl mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta obce Pluhův Žďár Petr Nohava. Platforma sdružuje 25 měst a obcí a 12 spolků, dnes pořádá při Dni proti úložišti pochody, cyklovýlety, běžeckou štafetu, besedy, promítání i koncert. Poprvé se zapojí i obyvatelé nově přidané lokality Na Skalním u Dukovan, naopak u Temelína se protestovat nebude.

Mezi potenciální lokality pro úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Geologický výzkum začal i v okolí elektráren v Dukovanech a Temelíně.

Nohava dnes očekává v Deštné účast stovky lidí. Platformu podpořili v pátek i starostové rakouských obcí. Neprotestovali proti úložišti, šlo jim o to, aby se našlo správné řešení.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého jaderného paliva, má vzniknout do roku 2065. Stavba a provoz mají stát asi 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů v areálech elektráren.