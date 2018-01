Praha - V Olomouckém kraji začalo dnes před polednem hustě sněžit, silnice především na severu regionu jsou pod sněhem. Silničáři mají venku veškerou techniku. Řidiče nabádají, pokud nemusejí, aby se do hor nevydávali. Silnice v Libereckém kraji jsou kvůli sněžení jen velmi obtížně sjízdné. Mokrý rozježděný sníh je i na hlavních tazích.

Aktuální výstraha ČHMÚ na silné sněžení s vysokým stupněm nebezpečí platí pro okresy Svitavy v Pardubickém kraji, Žďár nad Sázavou na Vysočině a Blansko v Jihomoravském kraji, a to od devíti do 12 hodin. Opatrní by měli být hlavně řidiči, protože se může náhle snížit viditelnost a silnice může rychle pokrýt nový sníh.

Pro nákladní auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů se ráno kvůli očekávanému sněžení uzavřela silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a dále k hranicím do Polska.

Dřívější varování meteorologů před sněhovou nadílkou platí od dnešních 09:00 do 22:00 také pro Jablonecko, Liberecko a Semilsko v Libereckém kraji, Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko v Královéhradeckém kraji, Orlickoústecko v Pardubickém kraji, Šumpersko a Jesenicko v Olomouckém kraji a Bruntálsko v Moravskoslezském kraji. Na horách a v podhůří na severu republiky může napadnout až 20 centimetrů sněhu, na hřebenech hor až 35 centimetrů. V západní polovině Čech a na východě území bude dnes také zesilovat vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu, na horách až 110 km/h.

Jihočeský kraj

Téměř všechny jihočeské vozovky jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dopravu na Písecku může komplikovat náledí, které se na silnicích tvoří. Bez omezení jsou v současnosti sjízdné jen komunikace na Strakonicku a Táborsku. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Vozovky v regionu jsou většinou po chemickém ošetření mokré. Na Prachaticku a Českokrumlovsku musí řidiči počítat se silným nebo nárazovým větrem.

Teploty v kraji se po ránu většinou drží lehce pod nulou. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a oblačno. V polohách nad 500 metrů nad mořem může i sněžit.

Jihomoravský kraj

Se zvýšenou opatrností jsou ráno sjízdné silnice na Blanensku, Břeclavsku, Hodonínsku a také na Znojemsku. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na Blanensku navíc místy komplikuje provoz mlha.

Na jižní Moravě se teploty pohybují od minus tří stupňů Celsia do nuly. Je polojasno a fouká slabý vítr. Dálnice a silnice v Brně, na Brněnsku a Vyškovsku jsou sjízdné bez omezení.

Komunikace na Blanensku, Břeclavsku a Hodonínsku jsou po chemickém ošetření a vyžadují opatrnost. Na Znojemsku je nutné dávat pozor na komunikacích nižších tříd. Inertní méně využívané trasy jsou tam kryté posypem.

Královéhradecký kraj

Silné sněžení a nárazových vítr dnes v pohraničních okresech Královéhradeckém kraji způsobily značné komplikace v dopravě. Některé silnice na Náchodsku, Trutnovsku a Rychnovsku byly kvůli nehodám či popadaným stromům dočasně uzavřené. Záchranáři zasahovali u desítek většinou méně závažných nehod. ČTK o tom informovali policisté, hasiči a silničáři.

"Husté sněžení dnes dopoledne na Náchodsku způsobilo kalamitní stav v dopravě. Několik silnic bylo dokonce na několik desítek minut neprůjezdných, protože na ně spadly stromy. Situace se začala uklidňovat po 14. hodině, sněžení začalo přecházet v déšť, srážky ustávaly," řekla ČTK mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Dnes po poledni byla kvůli spadlému stromu na více než půl hodiny uzavřena hlavní silnice mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují. "Potíže se sjízdností byly i mezi Broumovem a Policí nad Metují. Hodně to klouzalo na většině silnic nižších kategorií," uvedla Prachařová.

Během dne zasahovali hasiči v kraji u více než 20 dopravních nehod. Nejčastěji poskytovali technickou pomoc zablokovaným vozidlům či automobilům v příkopech. Například v Dolní Radechové na Náchodsku dopoledne vyprošťovali z příkopu linkový autobus, ve kterém cestovalo pět lidí včetně řidiče. Nehoda se obešla bez zranění. Dopoledne také zasahovali v Kamenici u Dobrušky na Rychnovsku. Tam havarovalo osobního auto, které hrozilo pádem ze srázu do potoka. "Na silnicích měly problémy hlavně kamiony a nákladní automobily. Zaznamenali jsme několik kamionů vzpříčených přes silnici, jeden kamion se převrátil, další skončil v příkopu na boku. Na Náchodsku lze hovořit o více než deseti méně závažných nehodách," uvedla Prachařová.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes odpoledne už sjízdné bez problémů, komplikace přetrvávaly na silnicích druhé a hlavně třetí třídy. Na nich ležel místy rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu krytá posypem.

Podle meteorologů by v hradeckém kraji měla odpoledne a večer převládat proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, nad 700 metrů sněžení. Vítr by měl navečer slábnout.

Ve čtvrtek by měla být proměnlivá oblačnost, ojediněle, na horách místy přeháňky, nad 700 metrů sněhové. Předpověď počítá s nejvyššími denními teplotami mezi plus čtyřmi až sedmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus jednoho stupně Celsia. Na horách může vítr v nárazech dosahovat více než 50 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou kvůli sněžení jen velmi obtížně sjízdné. Mokrý rozježděný sníh je i na hlavních tazích, za dopoledne připadlo přes pět centimetrů mokrého sněhu. Kdo může, ať dnes raději nevyjíždí, řekl ČTK krajský dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

"I když jezdíme ostošest, tak na silnicích zůstává ujetá vrstva mokrého sněhu a chemický posyp na to moc nepomáhá, ani pluhy se do toho moc nedostáváme. Sjízdnost je špatná," uvedl dnes před 10:30.

Problémy jsou podle něj po celém kraji, kamiony mají potíže vyjet sebemenší kopec a jsou odstavené podél krajnic. "Stojící kamiony jsou na Semilsku v okolí Lomnice nad Popelkou. Další stojí na silnici 35 v Jeřmanickém kopci u Liberce, nefunguje okolí Nového Boru, Svoru," uvedl Pospíšil. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů je už od 7:00 uzavřená silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a dále k hranicím do Polska.

Velmi opatrně by měli jezdit i řidiči osobních aut. Podle dispečera by motoristé měli počítat s tím, že dojezdové časy mohou být výrazně delší.

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude na severu a severovýchodě republiky během středy trvale sněžit. Na horách a v podhůří může napadnout až 20 centimetrů sněhu, na hřebenech hor až 35 centimetrů. Sníh bude mokrý a těžký, meteorologové proto varují před polomy.

Moravskoslezský kraj

Silnice první třídy na Opavsku, Novojičínsku, Bruntálsku a Frýdecko-Místecku jsou dnes holé a vlhké nebo mokré po chemickém ošetření a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd v Beskydech je slabá vrstva sněhu krytá posypem a také tam by řidiči měli být více opatrní. Na Bruntálsku je snížená viditelnost kvůli sněhovým přeháňkám. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle předpovědi meteorologů dnes lze očekávat sněžení a případně i mrznoucí déšť. Teploty budou nad nulou a dosáhnou až šesti stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji začalo dnes před polednem hustě sněžit, silnice především na severu regionu jsou pod sněhem. Silničáři mají venku veškerou techniku. Řidiče nabádají, pokud nemusejí, aby se do hor nevydávali. Sněžit začalo i v níže položených částech kraje, sněžení navíc doprovází silný nárazový vítr. Cesty jsou zatím průjezdné, motoristé by však měli dbát na zvýšenou opatrnost.

"Už to přišlo, máme tady masivní sněžení. Začalo to kolem 10:00, napadlo dosud deset až 15 centimetrů. Velkým problémem jsou nyní kamiony. Nedoporučujeme, aby na Červenohorské sedlo vůbec vyjížděli, řidič by měli počkat dole, až se to uklidní. Osobní auta silnice s opatrností projedou. Veškerá technika je nyní venku a sníh odklízí," řekl dnes ČTK dispečer společnosti, která má na starosti v kraji úklid silnic prvních tříd.

U Bohdíkova na Šumpersku spadl podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR kolem 13:00 strom na osobní auto, nikdo nebyl zraněn. Silnice je ale dočasně uzavřena, protože strom leží přes celou vozovku. Čtyři spadlé stromy zablokovaly silnici ze Zlatých Hor na Jeseník, a to u Dolního Údolí. Dva osobní automobily se srazily v Jeseníku, zraněn nikdo nebyl.

S problémy musejí počítat řidiči také na vedlejších cestách na severu regionu. "Je zataženo a silně sněží, ve vyšších polohách fouká nárazový vítr. Všechny vozovky jsou pod sněhem, sněží opravdu hustě. Provádí se údržba, veškerá technika je venku. Bude to chvíli trvat, poté se má oteplit, sněhové srážky by měly být snad už poté jen na horách," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic.

S opatrností musejí počítat řidiči také na Jesenicku. Sněžit tam začalo hustě po 10:00. "Je tady husté sněžení, silný vítr, chytá to nejvíce oblast Ostružné a Videlského kříže, tam máme nejvíce starostí. Průjezdné to je, na Ostružné provoz částečně komplikoval kamion, ale už je pryč. Všechny sypače jsou nasazeny. Pokud však řidiči nemusejí nyní přejíždět přes tyto kopce, ať raději počkají," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic.

Husté sněžení zasáhlo i nižší polohy Olomouckého kraje. I tam je opatrnost na místě.

Pardubický kraj

Ve východní části Pardubického kraje leží na silnicích sníh. Většinou je rozbředlý, ve výše položených oblastech i uježděný. Silničáři také upozorňují na možnost tvorby ledovky. Všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v katastrech Lanškrounu, Moravské Třebové, Hlinska, Ústí nad Orlicí a Žamberku. Sníh pokrývá i vozovky v okolí Vysokého Mýta, Litomyšle, Poličky a v Železných horách.

Často může jízdu znepříjemňovat silný až nárazový vítr. Podle meteorologů se počasí až do večera příliš nezmění.

Sněžení způsobilo i několik dopravních nehod a komplikací, zvláště na Orlickoústecku. V České Třebové - Skuhrově narazilo osobní auto do stromu a skončilo na střeše. Řidiče záchranáři převezli do nemocnice. V Nekoři hasiči pomáhali řidičce, která se s vozem převrátila na střechu, nehoda se obešla bez zranění. V Králíkách se kamion vzpříčil na kruhovém objezdu, další nákladní auta hasiči vytahovali v Červené Vodě, Helvíkovicích a Rudolticích. V Ústí nad Orlicí osobní vůz narazil do zdi, v Libchavách se srazil kamion s osobním autem. Nehoda se obešla bez vážného zranění.

Středočeský kraj

Na středočeské silnice místy dnes ráno dopadá mrznoucí déšť, řidiči by měli být opatrní například na Benešovsku a Příbramsku. V okolí Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku je na vozovce náledí. Hlavní tahy jsou většinou sjízdné bez omezení, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice nižších tříd jsou v některých místech regionu sjízdné se zvýšenou opatrností, i když jsou teploty na většině míst ve středních Čechách nad nulou, v některých úsecích mohou silnice klouzat.

Teploty ve Středočeském kraji se pohybují od minus dvou do čtyř stupňů Celsia, místy je polojasno nebo zataženo, na většině území vane slabý vítr, který má podle meteorologů během dne zesilovat. Prší také na Kolínsku a Kutnohorsku.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. V Krušných horách leží zbytky sněhu, ve Šluknovském výběžku mohou silnice namrzat, vyplývá z informací silničářů.

Silnice prvních tříd a dálnice D8 a D7 jsou v nížinách mokré po chemickém ošetření. V okolí Rumburku na Děčínsku místy namrzají. V horských úsecích silnic nižších tříd leží rozbředlý sníh, silničáři nabádají k opatrnosti. V Krušných horách je navíc mlhavo a místy se objevují srážky.

Osobní auto srazilo v ústecké části Střekov cyklistu, utrpěl lehká zranění. Další havárie podle policejní databáze dopravu v kraji nekomplikují.

V Ústeckém kraji bude dnes podle meteorologů dopoledne zataženo s deštěm, v polohách nad 1000 metrů sněžení. Postupně bude sněžit i na horách. Odpoledne pak bude zataženo s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na šest až devět stupňů, na horách na dva až čtyři stupně. Vát bude čerstvý vítr, jehož rychlost může v nárazech dosáhnout až 70 km/h, na horách kolem 90 km/h.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině dnes komplikovalo sněžení s deštěm. V okrese Žďár nad Sázavou napadlo několik centimetrů mokrého sněhu, který po ujetí na silnicích zledovatěl. V některých kopcích nemohly vyjet kamiony. Na kluzkých vozovkách se od rána stalo 19 dopravních nehod, sedm lidí se při nich lehce zranilo, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Policie přijala deset stížností na nesjízdné úseky silnic.

Po poledni přeháňky ustávaly a mírně se oteplilo. Nejdéle problémy na silnicích přetrvávaly kolem Nového Města na Moravě a Dolní Rožínky na Žďársku, kde se teploty pořád držely pod nulou. "V tuhle dobu by mělo být všechno průjezdné," řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby po 15:00.

Sypače silničářů jezdily v plném nasazení od noci až do odpoledních hodin. V noci mokré komunikace namrzaly a tvořilo se na nich náledí. Ráno začal místy padat mokrý sníh, přeháňky přecházely přes kraj od západu. Po 09:00 varovali meteorologové přes silným sněžením v okresech na severu a východě Českomoravské vrchoviny. Odpolední teploty se v kraji pohybovaly mezi nulou a šesti stupni Celsia.

Se smíšenými nebo sněhovými přeháňkami ale musejí řidiči na Vysočině počítat i v noci, a to zejména ve vyšších polohách kraje.

Zlínský kraj

Silnice třetí třídy v nejvyšších polohách Vsetínska pokrývá uježděná vrstva sněhu ošetřená posypem. Na dalších vozovkách Vsetínska se místy vyskytují zbytky sněhové kaše a zmrazky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na Uherskohradišťsku mohou cesty namrzat, v některých úsecích na Zlínsku snižuje dohlednost mlha. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silnice ve Zlínském kraji jsou převážně holé a vlhké, nebo mokré. V regionu je polojasno až skoro zataženo, bez srážek, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů.

Přes den bude převážně zataženo, meteorologové očekávají sněžení nebo déšť se sněhem, ojediněle mrznoucím. Postupně budou srážky přecházet do dešťových a k večeru ubývat. Vát bude zpočátku slabý, postupně čerstvý jižní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti přes 50 kilometrů v hodině. Večer se změní na západní a zeslábne.