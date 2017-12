Praha - K dalším desítkám událostí vyjížděli dnes odpoledne a večer kvůli silnému větru hasiči v Olomouckém kraji. Extrémně silný vítr očekávají meteorologové v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku.

Výstraha s extrémním stupněm nebezpečí pro Moravskoslezský kraj a Jesenicko platí od půlnoci do úterních 10:00. Upozornění před velmi silným větrem platí do půlnoci pro celý Olomoucký a Moravskoslezský kraj, po půlnoci pak už pouze pro Olomoucko, Prostějovsko Přerovsko a Šumpersko. Ve Zlínském, Jihomoravském, části Pardubického kraje a na Žďársku hrozí silný vítr od dnešního poledne do úterních 10:00.

Během úterního rána pak začne vítr zesilovat v severozápadních, severních a středních Čechách a v Praze. V nižších polohách dosáhne v nárazech rychlosti kolem 70 km/h, na horách kolem 90 km/h, zeslábne později odpoledne, uvedl ČHMÚ.

Meteorologové proto lidem doporučují, aby zajistili okna a dveře a upevnili volně položené předměty. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným. Návštěvníci hor mají omezit túry, nechodit zejména do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby.

Olomoucký kraj

K dalším desítkám událostí vyjížděli dnes odpoledne a večer kvůli silnému větru hasiči v Olomouckém kraji. Stejně jako ráno odstraňují hlavně popadané stromy. V Kojetíně na Přerovsku hasiči upevnili plechy, které se po silném poryvu větru uvolnily na střeše základní školy. Kvůli nepříznivé předpovědi meteorologů lze očekávat další výjezdy i další škody, řekl dnes večer ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

"Během posledních hodin vzrostl výrazněji počet výjezdů profesionálních a dobrovolných jednotek v Olomouckém kraji. V tuto chvíli evidujeme tři desítky událostí technického charakteru v podobě odstraňovaní spadaných stromů na komunikacích. V několika případech došlo k poškození elektrického vedení," uvedl Hošák.

Například nedaleko Hranic na Přerovsku večer popadalo zhruba 20 stromů, mezi kterými uvízl automobil. Hasiči k němu prořezali cestu a vozidlo vyprostili. Nikdo nebyl zraněn, uvedl Hošák. V Přerově silný vítr utrhl plechovou střechu a také poškodil plechovou tabuli na střeše u bývalé elektrárny.

Silný vítr podle Hošáka zatím v Olomouckém kraji nezpůsobil výraznější škody, avšak stále nepolevuje. "Vzhledem k aktuální situaci a předpovědím lze předpokládat nejen nárůst výjezdových události, ale i výpadky elektrického vedení, neprůjezdné komunikace i vznik škod. Operační středisko zaslalo v průběhu večera základní informace směrem ke krizovým pracovníkům, starostům obcí či jiným oprávněným zástupcům," uvedl Hošák.

Od nedělního odpoledne do dnešního rána měli hasiči v Olomouckém kraji na svém kontě tři desítky výjezdů, které souvisely se silným větrem. Většinou šlo o popadané stromy, v Olomouci a v Přerově však zasahovali také kvůli uvolněným plechům na střechách.