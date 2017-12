Praha - K dalším desítkám událostí vyjížděli v pondělí odpoledne a večer kvůli silnému větru hasiči v Olomouckém kraji. Stejně jako ráno odstraňovali hlavně popadané stromy. Na několika místech bylo poškozeno elektrické vedení. Stromy padaly i na jihu Moravy.

Výstraha s extrémním stupněm nebezpečí pro Moravskoslezský kraj a Jesenicko platí od půlnoci do úterních 10:00. Upozornění před velmi silným větrem platí do půlnoci pro celý Olomoucký a Moravskoslezský kraj, po půlnoci pak už pouze pro Olomoucko, Prostějovsko Přerovsko a Šumpersko. Ve Zlínském, Jihomoravském, části Pardubického kraje a na Žďársku hrozí silný vítr od dnešního poledne do úterních 10:00.

Během úterního rána pak začne vítr zesilovat v severozápadních, severních a středních Čechách a v Praze. V nižších polohách dosáhne v nárazech rychlosti kolem 70 km/h, na horách kolem 90 km/h, zeslábne později odpoledne, uvedl ČHMÚ.

Meteorologové proto lidem doporučují, aby zajistili okna a dveře a upevnili volně položené předměty. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným. Návštěvníci hor mají omezit túry, nechodit zejména do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby.

Jihomoravský kraj

Kvůli silnému větru museli jihomoravští hasiči vyjíždět v pondělí večer k více než šesti desítkám událostí. Převážně se jednalo o odstraňování stromů spadlých přes silnici, uvedli hasiči v tiskové zprávě.

Nejvíce výjezdů - tři desítky - hasiči evidují na Břeclavsku. Na třídě 1. máje a ulici Lidická v Břeclavi zajišťovali plechy na střeše. V další ulici zase rozebírali fóliovník. Pět hodin hasiči také zajišťovali část štítové stěny neobydleného domu v Lanžhotě. Rovněž odstraňovali část laminátové střechy v Mikulově.

Ve Slavkově u Brna hasiči zajistili utrženou střechu z výrobní haly o rozměrech 10 krát 20 metrů. Doprava musela být odkloněna v Rousínově, kde padající střešní krytina z kostela ohrožovala provoz na silnici. V Jaroslavicích na Znojemsku museli sundat uvolněné kusy střechy čerpací stanice.

Olomoucký kraj

Ke zhruba pěti desítkám událostí vyjížděli odpoledne a večer kvůli silnému větru hasiči v Olomouckém kraji. Stejně jako ráno odstraňují hlavně popadané stromy. Na několika místech bylo poškozeno elektrické vedení. V Kojetíně na Přerovsku hasiči upevnili plechy, které se po silném poryvu větru uvolnily na střeše základní školy, řekl ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

"Drtivá většina výjezdů se týkala popadaných stromů," uvedl Hošák, podle kterého na několika místech kraje nápor větru nevydrželo větší množství stromů. Například nedaleko Hranic na Přerovsku večer popadalo zhruba 20 stromů, mezi kterými uvízl automobil. Hasiči k němu prořezali cestu a vozidlo vyprostili. Nikdo nebyl zraněn, uvedl Hošák.

V Přerově silný vítr uvolnil plechovou střechu bývalé elektrárny. Poškozeno je také několik střech v Konici a Vícově na Prostějovsku. U obce Luká na Prostějovsku a v Mikulovicích na Jesenicku bylo poškozeno elektrické vedení.

Od nedělního odpoledne do dnešního rána měli hasiči v Olomouckém kraji na svém kontě tři desítky výjezdů, které souvisely se silným větrem. Většinou šlo o popadané stromy, v Olomouci a v Přerově však zasahovali také kvůli uvolněným plechům na střechách.