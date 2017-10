Olomouc - V olomoucké katedrále svatého Václava byli dnes před polednem vysvěceni dva noví pomocní biskupové olomoucké arcidiecéze, Antonín Basler a Josef Nuzík. Významnému okamžiku, který se ve městě konal po téměř 30 letech, přihlíželo zhruba 2000 věřících. Do Olomouce přijeli z celé arcidiecéze i různých částí republiky. Slavnostní akt si nenechali ujít ani další biskupové z Česka, Slovenska a Polska. Oba biskupy jmenoval do jejich funkcí letos v červenci papež František.

Bohoslužba začala průvodem přes Václavské náměstí. Průvod, ve kterém šli jáhni, kněží a biskupové, poté zamířil k oltáři. Svěcení oběma kandidátům udělil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, spolusvětitelem byli emeritní pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Vysvěcení biskupů odměnili lidé, kteří zaplnili katedrálu do posledního místa, dlouhým potleskem. "Biskupské svěcení není věc běžná. Naposled se v Olomouci konalo v dubnu 1990, kdy jsme spolu s biskupem Josefem Hrdličkou přijímali biskupské svěcení," řekl ČTK arcibiskup Jan Graubner.

Významný okamžik si nenechali ujít lidé ze všech koutů kraje. Ke katedrále mířily davy věřících ještě dávno před zahájením samotného aktu, ulice v okolí také zcela zaplnila auta a autobusy. Ti, kteří se do katedrály nedostali, mohli dění pozorovat na velkoplošných obrazovkách. Podle mluvčího olomouckého arcibiskupství Jiřího Gračky se do katedrály vešlo odhadem 1700 lidí, dalších zhruba 300 věřících stálo venku.

Jména obou pomocných biskupů byla zveřejněna při letošní bohoslužbě na Velehradě, kterou vyvrcholila Národní cyrilometodějská pouť. Oba kandidáti si jako součást přípravy nechali vytvořit biskupský znak a vybrali si také heslo, s nímž do nadcházející služby chtějí vstoupit. S papežovým výběrem je arcibiskup podle svých slov naprosto spokojen. "Oba znám řadu let jako blízké spolupracovníky. Nemají sice zahraniční studia, ale oba mají zkušenost práce ve farnosti, oba byli venkovskými děkany a několik let zastávají nejvýznamnější úřady v diecézi," doplnil pro ČTK arcibiskup. Podotkl, že otec Basler je 17 let kancléřem arcibiskupství a otec Nuzík vykonává již osm let funkci generálního vikáře.

Oba noví biskupové nastoupili na místo biskupa Josefa Hrdličky, který byl na začátku února letošního roku podle kanovnického práva zproštěn úřadu kvůli dovršení věku 75 let. Jeho rezignaci přijal papež František. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner poté o jmenování nového pomocného biskupa požádal Vatikán. Podle Jiřího Gračky se počet pomocných biskupů vrací do stavu před téměř 30 lety.