Praha - V sobotním posledním 30. kole první fotbalové ligy se rozhodne o druhém sestupujícím a v ohrožení je trojice týmů Jihlava, Ostrava a Karviná. Hrát se bude také o druhé místo, na které jsou dva adepti pražská Slavia a Jablonec. Na třetí příčku mohou dosáhnout Jablonec, Sparta i Olomouc a spadnout na ni může Slavia. Mistrem se již před týdnem stala Plzeň a prvním sestupujícím Brno.

Všechny tři celky ohrožené sestupem mají situaci ve svých rukách, a pokud zvítězí, zachrání se. Patnáctá Karviná ztrácí bod na čtrnáctou Ostravu, a protože má s Baníkem horší vzájemnou bilanci, zajistí jí setrvání v soutěži jedině výhra v Jihlavě. V takovém případě by Slezané dostihli Vysočinu a měli by lepší bilanci ze vzájemných soubojů. I kdyby došlo k bodové rovnosti také se Zlínem, byla by na tom Karviná nejlépe.

Rovněž Ostrava se v případě vítězství nad Brnem bez ohledu na zbylé výsledky zachrání. Pokud by Karviná v Jihlavě nevyhrála, mohl by Baník i prohrát. Jihlavě, která má o tři body víc než Karviná, stačí k definitivě udržení bod, pokud by prohrála, musela by spoléhat na to, že Ostrava neporazí Zbrojovku.

Jablonec po výhře na Slavii ztrácí na Pražany tři body, mnohem blíž k druhému místu, které znamená start ve 3. předkole Ligy mistrů a jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy, však stále mají červenobílí. V posledním kole jim stačí neprohrát v Teplicích. Jablonec potřebuje k druhé příčce doma porazit Slovácko a zároveň spoléhat, že Slavia prohraje. V případě bodové rovnosti mají Severočeši se slávisty lepší vzájemnou bilanci.

Jablonec drží jednobodový náskok před čtvrtou Spartou a pátou Olomoucí na třetím místě, které znamená přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Severočeši si tak případnou výhrou nad Slováckem bez ohledu na další výsledky zajistí podzim v evropských pohárech.

Bod by Jablonci ke třetí příčce stačil v případě, že Sparta nevyhraje na Bohemians a Olomouc neporazí Mladou Boleslav. Pokud by Severočeši prohráli, potřebovali by k třetímu místu porážku Sparty a maximálně remízu Olomouce.

Sparta k posunu na třetí místo potřebuje zaváhání Jablonce, v posledním kole musí získat minimálně o bod více než Severočeši. Zároveň za sebou musí udržet Olomouc, která má stejně bodů. Letenští mají se Sigmou vyrovnanou vzájemnou bilanci a před Hanáky je drží o dva góly lepší skóre.

Olomouc se na třetí místo dostane za předpokladu, že zvítězí a Jablonec se Spartou zaváhají. Sigma potřebuje v konečné tabulce získat více bodů než oba soupeři, pokud by případně došlo k bodové rovnosti, musela by si Sigma vylepšit skóre. Při vyrovnané vzájemné bilanci mají momentálně Hanáci o čtyři góly horší skóre než Jablonec a o dvě branky než Sparta. Pokud by však měly stejně bodů všechny tři týmy, díky nejlepší vzájemné bilanci by na třetím místě skončil letenský tým.