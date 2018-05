Zlín - Doplňovací senátní volby v obvodu Zlín, které začaly dnes ve 14:00, zatím provází mizivá volební účast. V jednotlivých volebních okrscích se pohybuje pouze v jednotkách procent, zjistila ČTK. Lidé ve volbách vybírají z devíti kandidátů, z nichž vzejde nástupce Františka Čuby (SPO), který koncem února rezignoval na svou funkci. Bývalý předseda slušovického družstva tehdy svůj krok zdůvodnil tlakem, kterému čelil kvůli rok a půl trvající absenci v Senátu ze zdravotních důvodů.

Ve Zlíně, kde je 74 z celkového počtu 147 okrsků, volilo k 15:30 pouze 2,87 procenta oprávněných voličů. ČTK to řekl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák. V největším okrsku ve Vizovicích přišlo do 16:00 volit pouze 2,16 procenta lidí, sdělila mluvčí tamní radnice Gabriela Netopilová Sluštíková.

"O senátorský mandát se uchází osm mužů a jedna žena. Průměrný věk kandidátů je 56 let," uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Ve volebním okrsku číslo 78, který kromě velké části Zlínska zahrnuje i jižní část okresu Vsetín, se volí v 57 městech a obcích. K volebním urnám může přijít zhruba 108.000 oprávněných voličů.

Krátce po otevření volebních místností odvolili například zlínský primátor Miroslav Adámek, který kandiduje za STAN a má podporu ODS, TOP 09 a Soukromníků. Hlasovací lístek už vhodili do volební urny zlínský zastupitel Radomír Rafaja kandidující za KSČM a daňový poradce Tomáš Goláň, který usiluje o úspěch ve volbách pod hlavičkou hnutí SENÁTOR 21. Další z kandidátů chtějí přijít volit dnes večer, případně v sobotu ráno.

Zatímco řádné senátní volby se obvykle konají souběžně s krajskými nebo obecními volbami, což většinou přiměje voliče hlasovat v obou, doplňovací senátní volby jsou samostatné. Očekává se proto velmi nízká volební účast. Politolog Karel Kouba ji odhadl na deset až 15 procent. Zmobilizovat voliče podle něj nepomůže ani předvolební kampaň.

Kromě Adámka, Rafaji a Goláně se o místo v Senátu ucházejí neurochirurg a krajský zastupitel Michal Filip (ANO), chirurg Radim Jünger (ČSSD) a krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL). Piráti nominovali novináře Aleše Fuksu, kandidátem SPOZ je její předseda, lékař a bývalý hejtmanův náměstek Lubomír Nečas. Za Českou suverenitu kandiduje právní a ekonomický poradce a pedagog Karel Nedbálek.

Jan Outlý z brněnského Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí dnes na twitteru uvedl, že jedna ze stran nezveřejnila, kdo platil jejímu kandidátovi kampaň. "U osmi z nich mohou voliči zvážit i to, kdo hradil kampaň. Jedna strana ale dárce v zákonné lhůtě tři dny před volbami nezveřejnila. To platí stále. Jde o významný parlamentní subjekt," napsal.

Podle informací ČTK je daným subjektem hnutí ANO. Pochybilo tím, že nezveřejnilo tabulku dárců pro konkrétního kandidáta v senátních volbách, ale zveřejnilo všechny dárce hnutí v letošním roce. Z nich lze těžko dohledat, kdo chtěl podpořit právě Michala Filipa.

Dnes jsou volební místnosti otevřené do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00, kdy první kolo skončí. Pokud senátor nevzejde z prvního kola voleb, uskuteční se kolo druhé. To je naplánováno na 25. a 26. května. Nový senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.

Při posledních senátních volbách v obvodu Zlín porazil Čuba na podzim 2014 ve druhém kole současnou poslankyni a tehdejší končící senátorku Alenu Gajdůškovou z ČSSD. Volební účast tehdy v obvodě dosáhla 20,48 procenta. O týden dřív přišlo k prvnímu kolu senátních voleb, které bylo spojeno i s hlasováním do obecních zastupitelstev, výrazně více lidí, a to 41,96 procenta.