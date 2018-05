Zlín - V obvodu Zlín, který vedle velké části Zlínska zahrnuje i jižní část okresu Vsetín, dnes druhým dnem pokračují doplňovací volby do Senátu. Volební místnosti se znovu otevřely v 08:00, až do 14:00 volí lidé mezi krajskou radní Michaelu Blahovou (KDU-ČSL) a daňovým poradcem Tomášem Goláňem (SENÁTOR 21). Do finále se oba kandidáti dostali po prvním kole, dohromady mělo o tuto funkci zájem devět kandidátů. Vítěz nahradí Františka Čubu (SPO), který koncem února rezignoval.

Volební účast byla v pátek velmi nízká, ve většině okrsků se pohybovala jen v jednotkách procent. V 74 volebních místnostech ve Zlíně byla v pátek před 22:00 volební účast 6,52 procenta, ve Valašských Kloboukách odevzdalo svůj hlas do pátečního večera jen 4,56 procenta voličů. V okrsku v centru Vizovic volilo 5,47 procenta lidí, zjistila ČTK.

Krajská radní Michaela Blahová, kterou nominovali lidovci, získala v prvním kole 24,18 procenta hlasů a její soupeř 18,99 procenta. Volební účast v prvním kole byla necelých 16 procent a byla výrazně nižší než při posledních senátních volbách v roce 2014, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Při posledních senátních volbách v obvodu Zlín porazil Čuba na podzim 2014 ve druhém kole současnou poslankyni a tehdejší končící senátorku Alenu Gajdůškovou z ČSSD. Nový senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.