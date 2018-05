Kodaň/Herning (Dánsko) - O postup do závěrečných bojů o medaile na světovém šampionátu v Dánsku se čeští hokejisté utkají opět s Američany. Ti jsou v posledních letech tradičním soupeřem národního mužstva v play off na velkých akcích, a většinou hned na úvod vyřazovacích bojů.

V Dánsku postavili Američané tým okolo útočník Patricka Kanea z Chicaga, trojnásobného vítěze Stanleyova poháru z let 2010, 2013 a 2015. "Mají vynikající hráče v útoku, slabina by se ale dala najít v jejich mladé a ne až tolik zkušené obraně. Koukal jsem se na jejich dnešní zápas s Finy, kteří hnali všechno do předbrankového prostoru. A bylo vidět, že Američani tam jsou zranitelní," uvedl asistent trenéra českého týmu Václav Prospal.

"Dostali takto několik gólů, tudy by mohla vést cesta. Ve svém středu mají velké individuality, ti jsou ale spíš v útoku než v obraně. Brankář Kinkaid, který chytal proti Finům, sice hraje v NHL, některé góly ale šly na jeho vrub," doplnil Prospal na adresu americké jedničky na turnaji z New Jersey.

Poslední úspěch USA v podobně bronzu v Praze v roce 2015 zažili obránce Connor Murphy z Chicaga a útočníci Dylan Larkin z Detroitu, Anders Lee z New York Islanders a Nick Bonino z Nashvillu.

V obraně je i dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Los Angeles obránce Alec Martinez a bek Charlie McAvoy, spoluhráč Davida Pastrňáka a Davida Krejčího z Bostonu stihl po příjezdu do Dánska ve třech zápasech osm bodů za tři branky a pět asistencí.

Výhra Finska nad USA 6:2 už v prvním z bloku tří zápasů v Herningu z dnešního posledního dne skupiny zajistila českému týmu soupeře, kterým mohli být i Finové, Kanaďané, či domácí Dánové. "Ať je to, jak chce, potřebuješ porazit výborného soupeře, aby ses dostal dál. Z mého pohledu jsou Američani daleko hratelnější než Finové. Ti mají velmi dobře organizovanou hru, jsou skvělí bruslaři a hlavně posily z NHL z nich udělaly daleko lepší tým," prohlásil Prospal.

Naposledy se oba celky utkaly v únoru ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Pchjongčchangu, kdy o výhře 3:2 po dramatickém průběhu rozhodl v nájezdech zkušený útočník Petr Koukal.

"Nepřikládal bych tomu velký význam. Mají tu úplně jiný tým, bude to zcela odlišný zápas," uvedl Prospal. Z českého kádru souboj pamatují brankář Pavel Francouz, obránci Adam Polášek, Michal Jordán a útočníci Roman Červenka, Roman Horák, Dominik Kubalík a Michal Řepík. Z amerického týmu nikdo.

Pod pěti kruhy se USA a ČR utkaly i v Soči 2014, kde ještě hráli hokejisté z NHL a Američané vyhráli rovněž čtvrtfinálový duel 5:2.

Na MS změřili zástupci obou zemí síly již čtyřikrát od jasné čtvrtfinálové výhry 4:0 na šampionátu v Bratislavě 2011. V Minsku o tři roky později znovu uspěli Češi a slavili postup po vítězství 4:3. Smutek českým barvám přinesl duel o bronz na domácím MS v Praze 2015 (0:3) i prohrané nájezdy a porážka 1:2 rok poté v Moskvě.

"(Asistent) Jirka Kalous s (generálním manažerem) Jirkou Fischerem zápas Američanů s Finy viděli v Herningu naživo. Až se všichni sejdeme, pobavíme se o tom a vymyslíme pořádný zápasový plán," dodal Prospal.

Ve stěhování týmu do Herningu, kde Američané hráli celou základní skupinu, nevidí problém. "To je úplně jedno. Jestli chceš jít v turnaji dál, musíš porazit kohokoliv a na jakémkoliv místě," prohlásil Prospal.

Brankářská jednička pro čtvrtfinále ještě podle něj nebyla určena. "Bude to jedna z našich trenérských debat," uvedl Prospal. Podle původních vyjádření chtěli trenéři gólmana určit podle soupeře. Je tak možné, že převáží po působení v Calgary zkušenost z NHL pro Davida Ritticha před Pavlem Francouzem z Čeljabinsku.

"Je to hodně složité. Oba podávali od přípravy fantastické výkony. Kolikrát to ale ani není o gólmanech, ale o hře, kterou tým předvádí před nimi. Brankáři nás zatím vždycky podrželi. Myslím, že už je to skoro dané. Nejdřív by se to měli dozvědět oni," doplnil další asistent Jaroslav Špaček.