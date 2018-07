Praha - V Obecním domě na pražském náměstí Republiky je od dnešního dne vystavena část Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Z celkem 20 pláten je zde prezentováno 11 obrazů menších rozměrů kvůli malému prostoru výstavní síně. Novinářům to dnes řekla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. Výstava potrvá do 13. ledna 2019. Zbylých devět pláten cyklu zůstává do konce roku na brněnském výstavišti, kde byla součástí festivalu Re:publika 1918-2018.

"Spojení prostředí Obecního domu a Muchovy epopeje představuje důstojný příspěvek k významnému výročí existence našeho státu, jehož původní idea se inspirovala slovanskými dějinami a jejich odkazem," uvedla Juříková. Prostory Obecního domu jsou spjaty jak se vznikem Československa, kdy zde byla 28. října 1918 vyhlášena samostatnost, tak s Alfonsem Muchou, který v secesní budově vyzdobil Primátorský salonek.

Vystavená díla menších rozměrů, mezi nimiž je například výjev krajiny po bitvě na Vítkově nebo korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem, vznikala převážně za první světové války a po ní. Mucha byl nucen původní rozměry přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie. I tak mají jednotlivá plátna plochu kolem 20 metrů čtvereční.

Díky netradičnímu způsobu instalace pláten do prostoru je možné se prohlédnout plátna z obou stran a vnímat i složitost jejich uchycení. "Poprvé, jak doufáme, ukazujeme plátna bez rámů. Poprvé je necháváme veřejně přístupná i z rubové strany, kde je formát ve své monumentalitě čistý, bez detailu nebo naopak s poznámkou, výpočtem a případně skicou, kterou si Mucha udělal v průběhu prací," uvedl architekt výstavy Jakub Berdych Karpelis.

V minulosti byla pro vystavování epopeje plánována mimo jiné stavba nové budovy na Letné nebo na Těšnově. Ani jedna nevznikla. Letos v červnu pražské zastupitelstvo schválilo vypsání tendru na rekonstrukci Lapidária na Výstavišti v Praze 7 a přístavbu nové budovy, do které vedení města plánuje celý cyklus umístit. Náklady zakázky mají být maximálně 580 milionů korun. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) dnes uvedla, že samotná stavba by měla trvat dva roky. Podle Juříkové bude Výstaviště po dokončení celkové rekonstrukce důstojným domovem díla.

Epopej byla dlouhé roky umístěna na zámku v Moravském Krumlově. Před volbami v roce 2010 byla převezena do Veletržního paláce v Praze, kde byla nějakou dobu vystavena. Loni plátna na několik týdnů vycestovala do Japonska, kde je vidělo přes 660.000 diváků a výstava tak byla loni třetí nejnavštěvovanější výstavou na světě.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, které Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let. Praha se o obrazy dlouhodobě soudí s Muchovým příbuzným Johnem Muchou, který tvrdí, že město se vlastníkem cyklu nikdy nestalo, protože nesplnilo umělcovu podmínku a nevybudovalo pro plátna samostatné výstavní prostory. Dříve v médiích prohlásil, že pokud Praha výstavní prostor vybuduje, přestane se soudit.