Lávka přes Labe v Nymburce se zřítila 3. srpna 2018 zhruba po hodině demoličních prací do Labe. Demolice tak byla rychlejší, než se původně předpokládalo. Firma hydraulickými nůžkami stačila přestřihnout jen necelých 25 procent ocelových nosných lan. Původně předpokládala, že bude potřeba přestřihnout asi polovinu lan.

Lávka přes Labe v Nymburce se zřítila 3. srpna 2018 zhruba po hodině demoličních prací do Labe. Demolice tak byla rychlejší, než se původně předpokládalo. Firma hydraulickými nůžkami stačila přestřihnout jen necelých 25 procent ocelových nosných lan. Původně předpokládala, že bude potřeba přestřihnout asi polovinu lan. ČTK/Vostárek Josef

Nymburk - Firma Strabag dnes zdemolovala zbytky lávky přes Labe a technika nyní odklízí sutiny, řekl dnes ČTK starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk). S demolicí firma začala v pátek, kdy shodila do řeky pilíře a části lávky z břehů. V úterý speciální tanky vytáhnou z vody konstrukci. Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla velice zkorodovaná.

Zřícenou lávku budou z řeky na břeh vytahovat dva speciální stroje, jeden bude ještě v záloze, pokud by výkon dvou tanků nestačil. Speciální tanky dodají hasiči, do Nymburka dorazí z Přerova, Českých Budějovic a Havlíčkova Brodu. Vytahování lávky z vody nebude bezpečné, hrozí, že tažná lana prasknou. Ochranné pásmo bude proto při vytahování lávky větší než při vlastní demolici. Práce na vytažení konstrukce by měly začít v 8:00.

Lávka spadla do Labe v pátek asi po hodině demoličních prací. Pracovní stroj s hydraulickými nůžkami stačil přestřihnout zhruba jen 25 procent lan. Původně se předpokládalo, že jich bude nutné přerušit asi polovinu.

Nymburská lávka byla projektována stejně jako pražská v Troji, která spadla do Vltavy loni 2. prosince. Při neštěstí se tehdy zranili dva lidé těžce a dva lehce. Nymburk následně 13. prosince zakázal vstup lidí na lávku, letos v červnu pak plavební správa zakázala plout lodím pod lávkou, město zároveň uzavřelo prostranství na obou březích.

Demolice by měla být kompletně hotova do 12. srpna. Pokud půjde vše dobře, lodní doprava se do místa vrátí již v sobotu 11. srpna. Lávku demoluje firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení s cenou zhruba 6,5 milionu korun.