Moskva - Hvězdní útočníci Ilja Kovalčuk a Pavel Dacjuk z Petrohradu nechybí v nominaci hokejistů Ruska na domácí Channel One Cup v Moskvě. Poprvé v sezoně se ve sborné představí také Vadim Šipačov, který se po nepodařeném angažmá ve Vegas v NHL vrátil do Kontinentální ligy a rozšířil nabitý kádr petrohradského SKA.

V sedmadvacetičlenném výběru kouče Olega Znaroka je patnáct jeho svěřenců z Petrohradu. Deset zástupců má v nominaci CSKA Moskva. Z dalších klubů se dostalo pouze na brankáře Vasilije Košečkina z Magnitogorsku a obránce Ilju Ljubuškina z Jaroslavle.

Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný mistr světa z let 2008 a 2009 Kovalčuk za sbornou nehrál od loňského Channel One Cupu a předtím chyběl v ruském výběru rovněž celý rok. O pět let starší Dacjuk, který má zlato z MS 2012 a dvakrát vyhrál Stanleyův pohár s Detroitem (2002 a 2008) se vrací rovněž po roce.

V kádru je i dalších osm mistrů světa. Útočník Sergej Širokov byl u titulů v letech 2012 i 2014. Zlato z roku 2009 má Košečkin, o tři roky později byl v úspěšném kádru vedle Širokova také další forvard Jevgenij Ketov. Na triumfu před třemi roky v Bělorusku se podíleli beci Anton Bělov, Jegor Jakovlev a útočníci Šipačov, Sergej Kalinin a Sergej Plotnikov.

Zadák Vjačeslav Vojnov má stejně jako Dacjuk dva prsteny za vítězství ve Stanleyově poháru - radoval se v letech 2012 a 2014 s Los Angeles. Bez zkušeností z velké mezinárodní akce jsou jen beci Ljubuškin, Dinar Chafizullin a útočníci Ilja Kablukov, Michail Grigorenko, Kirill Kaprizov, Maxim Šalinov.

Rusové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 14. prosince proti Švédsku, o dva dny později změří síly s Kanadou a v neděli uzavřou vystoupení v generálce před olympijskými hrami v Pchjongčchangu proti Finsku. Na listopadovém turnaji Karjala skončili ruští hokejisté se šesti body ze tří zápasů druzí.

Nominace hokejistů Ruska na Channel One Cup v Moskvě (13.-17. prosince):

Brankáři: Vasilij Košečkin (Magnitogorsk), Ilja Sorokin (CSKA Moskva), Igor Šesťorkin (Petrohrad),

obránci: Anton Bělov, Vladislav Gavrikov, Dinar Chafizullin, Jegor Jakovlev, Vjačeslav Vojnov (všichni Petrohrad), Bogdan Kiselevič, Alexej Marčenko , Nikita Nestěrov(všichni CSKA Moskva), Ilja Ljubuškin (Jaroslavl),

útočníci: Pavel Dacjuk, Nikita Gusev, Ilja Kablukov, Sergej Kalinin, Jevgenij Ketov, Ilja Kovalčuk, Sergej Plotnikov, Vadim Šipačov, Sergej Širokov (všichni Petrohrad), Sergej Andronov, Michail Grigorenko, Kirill Kaprizov, Valerij Ničuškin, Maxim Šalinov, Ivan Tělegin (všichni CSKA Moskva).