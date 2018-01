Praha - Pouze dva hráče se zkušenostmi z minulých olympiád zařadil do nominace na únorové hry v Pchjongčchangu trenér českých hokejistů Josef Jandač. Šestatřicetiletý Martin Erat z Komety Brno má bronz z roku 2006 z Turína a čeká ho čtvrtý start pod pěti kruhy. Další útočník Roman Červenka z Fribourgu startoval v letech 2010 ve Vancouveru a o čtyři roky později v Soči.

Kapitánem bude Erat, který měl 'céčko' na dresu už na prosincovém Channel One Cupu v Praze a Moskvě. Na něm se vrátil do národního týmu poprvé od domácího světového šampionátu v Praze v roce 2015. "Jede už na čtvrtou olympiádu, má za sebou spoustu zkušeností. Věříme, že to bude ten správný lídr a kapitán," řekl na tiskové konferenci v Praze Jandač.

V týmu je i šestice hráčů, kteří dosud nestartovali na žádné velké mezinárodní akci. Nominaci si vysloužili nejproduktivnější hráč extraligy Milan Gulaš i nejlepší kanonýr domácí soutěže Tomáš Mertl, oba z Plzně. Dále pak brankář Patrik Bartošák z Vítkovic, obránci Vojtěch Mozík z Podolsku, Adam Polášek ze Soči a útočník Dominik Kubalík z Ambri-Piotty.

Hokejový turnaj se poprvé od roku 1994 bude konat bez účasti hráčů NHL, kteří pak nechyběli na dalších pěti olympiádách. V týmu je 18 krajánků - 15 z Kontinentální ligy a tři ze švýcarské NLA. Sedm hráčů vybral Jandač se svými asistenty Jiřím Kalousem, Václavem Prospalem a Jaroslavem Špačkem z domácí extraligy.

Červenka je jedním ze tří mistrů světa z roku 2010, kteří se dostali do pětadvacetičlenného výběru. Na zatím posledním triumfu českého hokeje v Kolíně nad Rýnem, kde byl asistentem tehdejšího kouče Vladimíra Růžičky právě Jandač, se podíleli také obránce Ondřej Němec z Komety Brno a útočník Petr Koukal z Hradce Králové.

Do olympijského týmu se nedostal pětatřicetiletý obránce Zbyněk Michálek ze Sparty, který po konci v NHL zamířil do extraligy i s vidinou boje o olympiádu. Účastník předloňského Světového poháru v Torontu si třetí start za sebou pod pěti kruhy nepřipíše.

"Bylo to těžké rozhodnutí. Vrátil se, že se pokusí zabojovat. Vážím si ho. Snažili jsme se vybrat do obrany defenzivní a ofenzivní hráče po debatách s Jardou Špačkem. Na Světovém poháru jsme měli více praváků, kteří museli hrát nalevo. Měli jsme s tím problémy," uvedl Jandač, který má v kádru už praváky Němce, Mozíka, Tomáš Kundrátka z Nižného Novgorodu a Jakuba Nakládala z Jaroslavle.

V útoku se nedostalo na druhého nejlepšího střelce a třetího nejproduktivnějšího hráče extraligy Martina Růžičku. "Byla to pro nás velmi těžká volba. Má velmi dobrou sezonu. Je to snajpr, daří se mu. Víme, jak otočil (v prosinci na Channel One Cupu hattrickem) utkání proti Finsku. Zvažovali jsme jeho použitelnost ve hře pět na pět, v oslabení a miska vah se přiklonila k jiným borcům," vysvětlil Jandač.

Další z mistrů světa z roku 2010, útočník Jakub Klepiš z Mladé Boleslavi, se přes dobrý výkon na listopadovém turnaji Karjala do kádru také nedostal. "S Martinem Růžičkou byli oba v největší diskuzi. Chtěli jsme ho v prosinci do Ruska a byl nemocný. Máme tam jiné dvojice a trojice," doplnil Jandač. Naopak nechybí další zkušený útočník Michal Vondrka z Chomutova.

Čeští hokejisté budou hrát v Pchjongčchangu v základní skupině A a utkají se ve čtvrtek 15. února s domácí Koreou, o dva dny později s Kanadou a hned v neděli se Švýcarskem. Generálkou na turnaj pro ně bude v neděli 11. února v Soulu duel s Finskem.

Nominace českých hokejistů na olympijské hry v Pchjongčchangu (14.-25. února):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL),

obránci: Michal Jordán, Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL), Ondřej Němec (Kometa Brno), Tomáš Kundrátek (Nižnij Novgorod/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Milan Gulaš, Tomáš Mertl (oba Plzeň), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Martin Erat (Kometa Brno), Petr Koukal (Hradec Králové), Michal Vondrka (Chomutov), Roman Horák (Podolsk/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).

Program českého týmu před OH:

Pondělí 29. ledna:

První sraz týmu v Praze (s hráči z KHL).

Úterý 6. února:

18:30 odlet první části výpravy k přípravě v Soulu.

Středa 7. února:

18:30 odlet druhé části výpravy k přípravě v Soulu.

Neděle 11. února:

07:30 přípravný zápas: ČR - Finsko (Soul, Anyang arena).

Pondělí 12. února:

Přesun týmu autobusem do Pchjongčchangu.

Zápasy ČR na olympijském turnaji:

Složení skupin:

Skupina A: Kanada, ČR, Švýcarsko, Korea.

Skupina B: Rusko, USA, Slovensko, Slovinsko.

Skupina C: Švédsko, Finsko, Norsko, Německo.

Čtvrtek 15. února:

Skupina A:

13:10 ČR - Korea (Kangnung)

Sobota 17. února:

Skupina A (Kangnung):

4:10 Kanada - ČR,

Neděle 18. února:

Skupina A (Kangnung):

8:40 ČR - Švýcarsko,





Úterý 20. února:

4:10 kvalifikace play off 1 (Kangnung),

8:40 kvalifikace play off 2 (Kangnung),

13:10 kvalifikace play off 3 (Kangnung), kvalifikace play off 4 (Kwantong).

Středa 21. února:

4:10 čtvrtfinále 1 (Kangnung),

8:40 čtvrtfinále 2 (Kangnung),

13:10 čtvrtfinále 3 (Kangnung), čtvrtfinále 4 (Kwantong).

Pátek 23. února (Kangnung):

8:40 semifinále 1,

13:10 semifinále 2.

Sobota 24. února (Kangnung):

13:10 o 3. místo.

Neděle 25. února (Kangnung):

5:10 finále.