Praha - Tři nováčky zařadil trenér české hokejové reprezentace Josef Jandač do nominace na turnaj Karjala. V duelech ve švédském Örebro a v Helsinkách mohou na prvním akci série Euro Hockey Tour v olympijské sezoně debutovat brankář Marek Mazanec ze Slovanu Bratislava, obránce Michal Moravčík z Plzně a útočník Andrej Nestrašil z Nižněkamsku.

"Máme dva turnaje před olympiádou a chtěli jsme pozvat kluky, jimž se daří a mají šanci na účast v Pchjongčchangu. Moc nováčků v kádru není, sázím trošku na zkušenost a beru hráče, kteří mají něco odehráno," řekl Jandač na tiskové konferenci v Praze.

"Jak jsem očekával, olympiáda je lákadlem pro všechny hráče. V minulosti jsem dával prostor novým a novým hráčům. Tentokrát jsem to pojal trochu jinak a pozval jsem hráče, kteří mají šanci si zahrát na olympiádě. Zcela to nevylučuji, ale na olympiádě se nejspíš neobjeví hráč, který by nezasáhl alespoň do jednoho z nadcházejících turnajů EHT," doplnil osmačtyřicetiletý kouč.

Poprvé od února 2014 se vrací do národního týmu Ladislav Šmíd, který naposledy startoval na olympijských hrách v Soči. Jednatřicetiletý zadák, který vynechal celou minulou sezonu kvůli potížím s krkem, se v létě vrátil z Calgary do Liberce.

Po třech letech se může představit také bek Vladimír Roth z Třince, jenž oblékl dres české reprezentace naposledy v listopadu 2014 právě na Karjale. Poprvé od května 2015 je v nominaci útočník Jakub Klepiš z Mladé Boleslavi. Mistr světa z roku 2010 reprezentoval naposledy na domácím světovém šampionátu v Praze.

"Šmíd s Klepišem mě přesvědčili svou výkonností. Láďa Šmíd je zkušený bek, který se po nějaké pauze z důvodu zranění vrátil. V Liberci podává velmi stabilní výkony, i když hraje v týmu, jemuž se momentálně nedaří. Je hodně vytěžovaný a myslím, že jsem ho viděl dostatečně na to, abych věděl, na čem jsem, a pozval ho. Uvidíme, jak se bude prezentovat na mezinárodní scéně, kde je hokej zase o něco rychlejší a tvrdší," vysvětlil Jandač.

To samé se týká Klepiše. "V Boleslavi patří momentálně k nejlepším hráčům a cítí se dobře. S oběma hráči jsem mluvil a nadhodil jsem jim takovou tu výzvu, zda by se chtěli porvat o olympiádu. Ale s tím, že nikomu nic neslibuju," upozornil Jandač. "Je to pro oba ty kluky nějaký návrat, oba mají zkušenosti, tak dostanou prostor a šanci, aby se znovu ukázali v reprezentačním dresu a řekli si případně o nominaci na olympijské hry," dodal Jandač.

V kádru je celkem 13 krajánků z Kontinentální ligy včetně centra Jana Kováře z Magnitogorsku, kterému chybí jediný zápas k dovršení stovky startů za národní tým. Po jednom hráči pozval Jandač z Finska a Švýcarska a deset si vybral z domácí extraligy.

Před druhou akcí v sezoně se český tým sejde v pondělí 6. listopadu ve 14:00 v pražské Tipsport Areně. V Praze se bude připravovat ještě v úterý dopoledne a následně se přesune do Örebro.

Tam ve středu v 18:00 nastoupí proti Švédsku. Po přesunu do Helsinek v pátek od 14:00 změří síly se Švýcarskem a v neděli od 12:30 s Ruskem. Turnaj je netradičně rozšířený na šest účastníků o Švýcarsko a Kanadu, s kterou stejně jako s Finskem hrát Češi nebudou.

Nominace českých hokejistů na turnaj Karjala v Örebro a Helsinkách (8-12. listopadu):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Marek Mazanec (Slovan Bratislava/KHL),

obránci: Michal Moravčík (Plzeň), David Němeček (Mladá Boleslav), Vladimír Roth (Třinec), Ladislav Šmíd (Liberec), Tomáš Kundrátek (Nižnij Novgorod/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL), Libor Šulák (Pelicans Lahti/Fin.), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Milan Gulaš, Dominik Kubalík (oba Plzeň), Robin Hanzl, Andrej Nestrašil (oba Nižněkamsk/KHL), Jakub Klepiš (Mladá Boleslav), Jakub Lev (Vítkovice), Martin Zaťovič (Kometa Brno), Michal Birner (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Roman Horák (Podolsk/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL).

Program turnaje Karjala:

Středa 8. listopadu:

18:00 Švédsko - ČR (Örebro),

20:15 Švýcarsko - Kanada (Biel).

Čtvrtek 9. listopadu (Helsinky):

17:30 Finsko - Rusko.

Pátek 10. listopadu (Helsinky):

14:00 ČR - Švýcarsko,

17:30 Kanada - Švédsko.

Sobota 11. listopadu (Helsinky):

12:30 Švýcarsko - Rusko,

16:30 Finsko - Švédsko.

Neděle 12. listopadu (Helsinky):

12:30 ČR - Rusko,

16:30 Finsko - Kanada.