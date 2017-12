Praha - Obránci Zbyněk Michálek ze Sparty, Ondřej Němec s útočníkem Martinem Eratem z Komety Brno či Petr Koukal z Hradce Králové se vrátí na Channel One Cupu v Moskvě a Praze po delší době do české hokejové reprezentace. Kouč Josef Jandač zařadil do osmadvacetičlenné nominace na druhý turnaj Euro Hockey Tour po pauze také kanonýra Martina Růžičku z Třince. V kádru není žádný nováček.

"Z velké části jde o tým, který bude základem olympijského výběru. Hodně jsme nad tím uvažovali, ale ještě nejde o sestavu pro Pchjongčchang. Kdyby v něm byla i některá očekávaná jména jako Michal Birner, Jan Kovář, Michal Řepík nebo Lukáš Radil, tedy kluci, které jsme nechali odpočinout, bylo by to zhruba z 90 procent mužstvo pro olympiádu," uvedl Jandač na dnešní tiskové konferenci.

Zmíněné kvarteto má už dlouhodobě prověřené. "U nich víme, na čem jsme. A chtěli jsme vidět ještě další hráče. Netvrdím, že tato čtveřice má stoprocentní jistotu olympiády, ale mají k nominaci hodně blízko. A může se stát i to, že někdo ještě vypadne z nominace na Channel One Cup a někoho z těchto hráčů třeba ještě povoláme," řekl Jandač.

Kromě brankářského tria je v týmu pět kompletních formací. "Už na minulé akci jsem avizoval, že vezmeme pět pětek, protože hrajeme první utkání doma a z hlediska logistiky je to o něco snadnější. Pokud bude vše v pořádku, odcestovali bychom všichni, jen třetí gólman by zůstal doma," prohlásil Jandač.

Čtyřiatřicetiletého Michálka a o dva roky staršího Erata, kteří mají za sebou dlouhé roky v NHL a řadu velkých mezinárodních akcí, trenér otestuje v generálce před nominací na olympijské hry v Pchjongčchangu. Po turnaji už český tým sehraje jen přípravný zápas s Finskem přímo v Koreji.

Michálek se představil v reprezentaci naposledy loni v září na Světovém poháru v Torontu, i kvůli touze hrát na olympijských hrách se dohodl v druhé polovině října na angažmá ve Spartě. Erat nastoupí za národní tým poprvé od předloňského světového šampionátu v Praze.

Pauzu od domácího mistrovství světa má také Němec, světový šampion z roku 2010. Další zlatý medailista z Kolína nad Rýnem Koukal hrál za reprezentaci naposledy na loňském MS v Moskvě. Nejdelší reprezentační odmlku měl Růžička, rovněž mistr světa z roku 2010, který se objevil v českém dresu naposledy v přípravě na šampionát v roce 2015.

Poprvé v sezoně jsou v kádru také brankář Dominik Furch z Omsku, obránci Michal Jordán s Janem Kolářem a útočníkem Tomášem Zohornou z Chabarovsku, zadák Milan Doudera z Třince a forvardi Roman Červenka z Fribourgu, Tomáš Filippi z Magnitogorsku, Robert Kousal z Davosu a Michal Vondrka z Chomutova.

Jandač pozval 13 hráčů z Kontinentální ligy, jedenáctka hokejistů zastupuje domácí extraligu, tři jsou ze švýcarské nejvyšší soutěže a jeden z finské ligy.

S úlevami pro úterní odvetné zápasy čtvrtfinále play off Ligy mistrů reprezentační kouč nepočítá. "Všichni budou normálně s námi na srazu, ani hráči Třince se nezúčastní těch odvetných zápasů," uvedl Jandač.

Určitý kompromis udělá v případě hráčů KHL. "Na minulé akci jsme jasně řekli, že chceme, aby tam všichni hráči byli hned na pondělním srazu, bylo to mou podmínkou. Tentokrát se hráči, jejichž týmy hrají ještě v pondělí, připojí o den později. Jen Filippi by hrál hned ve středu, ostatní kluci až v pátek," řekl Jandač.

Český tým se sejde v pondělí odpoledne v pražské O2 areně. Ve středu 13. prosince od 18:30 tam sehraje první duel s Finskem. Ve čtvrtek odpoledne odletí do Moskvy, kde o den později změří síly s Kanadou a v neděli se na závěr utká se Švédskem.

Nominace českých hokejistů na Channel One Cup v Praze a Moskvě

(13. - 17. prosince):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL),

obránci: Michal Jordán, Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL), Milan Doudera (Třinec), Zbyněk Michálek (Sparta Praha), Ondřej Němec (Kometa Brno), Tomáš Kundrátek (Nižnij Novgorod/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL), Libor Šulák (Pelicans Lahti/Fin.), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Milan Gulaš, Tomáš Mertl (oba Plzeň), Martin Erat (Kometa Brno), Jakub Klepiš (Mladá Boleslav), Petr Koukal (Hradec Králové), Martin Růžička (Třinec), Michal Vondrka (Chomutov), Roman Červenka (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Tomáš Filippi (Magnitogorsk/KHL), Roman Horák (Podolsk/KHL), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).

Program Channel One Cupu v Moskvě:

--------

Středa 13. prosince:

17:30 Kanada - Korea,

18:30 ČR - Finsko (Praha - O2 arena).

Čtvrtek 14. prosince:

17:30 Rusko - Švédsko.

Pátek 15. prosince:

13:00 Finsko - Korea,

17:30 ČR - Kanada.

Sobota 16. prosince:

11:00 Korea - Švédsko,

15:00 Rusko - Kanada.

Neděle 17. prosince:

11:00 ČR - Švédsko,

15:00 Rusko - Finsko.

Tabulka Euro Hockey Tour po prvním turnaji:

1. Finsko 2 2 0 0 0 6:3 6 2. Rusko 2 1 0 0 1 7:5 3 3. Švédsko 2 1 0 0 1 6:6 3 4. ČR 2 0 0 0 2 5:10 0