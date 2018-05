Paříž - Pardubičtí útočníci Jordann Perret a Sacha Treille nechybí v nominaci hokejistů Francie na mistrovství světa v Dánsku. Kouč Dave Henderson má k dispozici i jednu posilu z NHL, kterou je obránce Yohann Auvitu z Edmontonu. Francouzi budou v neděli 13. května předposledním soupeřem české reprezentace v základní skupině.

Třiadvacetiletý Perret ve své první sezoně v extralize nasbíral v 59 zápasech včetně play off 20 bodů za šest branek a 14 asistencí. O sedm let starší Treille, který hrál v Česku už v letech 2010 až 2014 za Kladno a Spartu, přišel do Dynama loni spolu s Perretem z Rouenu a v 55 utkáních nasbíral 26 bodů za 18 gólů a osm přihrávek.

Osmadvacetiletý Auvitu sehrál v této sezoně v NHL za Edmonton 33 utkání a zaznamenal devět bodů za tři góly a šest asistencí. V zámoří působil druhou sezonu. V pětadvacetičlenném kádru je deset zástupců francouzské ligy a zbytek tvoří krajánci i z Finska, Švédska, Švýcarska, Německa, Polska a EBEl ligy.

Francouzi vstoupí do turnaje dnes proti Rusku a v dalších utkáních v základní skupině A v Kodani narazí na Bělorusko, Švédsko, Slovensko, Rakousko, Českou republiku a Švýcarsko.

Nominace hokejistů Francie mistrovství světa v Kodani a Herningu (4.-20. května):

Brankáři: Florian Hardy (Angers), Ronan Quemener (Bordeaux), Sebastian Ylönen (Jokijopat Joensuu/Fin.),

obránci: Jonathan Janil (Bordeaux), Florian Chakiachvili (Rouen), Damien Raux (Gap), Yohann Auvitu (Edmonton/NHL), Hugo Gallet (TPS Turku/Fin.), Kévin Hecquefeuille (Pantern/Švéd.), Antonin Manavian (Székesfehérvár/EBEL), Thomas Thiry (Zug/Švýc.),

útočníci: Anthony Guttig, Loic Lamperier, Nicolas Ritz (všichni Rouen), Jordann Perret, Sacha Treille (oba Pardubice/ČR), Stéphane Da Costa, Floran Douay (oba Ženeva/Švýc.), Damien Fleury, Anthony Rech (oba Schwenningen/Něm.), Maurin Bouvet (Gap), Guillaume Leclerc (Grenoble), Valentin Claireaux (Lukko Rauma/Fin.), Teddy Da Costa (Krakov/Pol.), Alexandre Texier (KalPa Kuopio/Fin.).