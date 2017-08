Praha - Meteorický roj Perseidy, který je na noční obloze viditelný od 17. července, tento víkend vyvrcholí. Maxima dosáhne v sobotu po 23. hodině, uvedl dnes Astronomický ústav AV ČR. Úkaz známý jako padání hvězd způsobuje hoření meteorů, které se dostanou do atmosféry.

Každoroční úkaz začíná 17. července a vrcholí kolem 12. srpna, když se Země ocitne v nejhustší části roje. Jeho částice, zpravidla menší než zrnko písku, vstupují do atmosféry rychlostí 60 m/s. Při hoření zazáří jasným světlem, někdy i barevným. V maximu je jich až 80 za hodinu. Perseidy je nejlepší pozorovat okem, viditelné by měly být po celé obloze.

Podmínky pro pozorování Perseid nebudou letos ideální, upozornil Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR. Pro co nejlepší zážitek je podle něj lepší vypravit se do přírody, do míst, kde je tmavá obloha. Společné pozorování meteorického roje pořádá například vsetínská hvězdárna, další bude na Jizerce v jizerské oblasti tmavé oblohy a na Chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách v beskydské oblasti tmavé oblohy.

Loni byly Perseidy dobře viditelné, což dokazuje snímek Petra Horálka, který pro dnešek vybrala americká NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) jako snímek dne. Fotografie s názvem Noc Perseid zachycuje roj Perseid proti letní Mléčné dráze nad astronomickým táborem ve slovenské Vrchteplé. Vznikl mezi 6. a 8. srpnem minulého roku. Podle Suchana je to desátý Horálkův snímek, který NASA vybrala jako astronomický snímek dne.

Perseidy vznikly částečným rozpadem komety 109P Swift-Tuttle. Ta má periodu asi 134 let a naposledy se u Slunce objevila v roce 1992. Znovu se k němu přiblíží v roce 2126. Název mají Perseidy podle souhvězdí Perseus, protože při pozorování to vypadá, jako by právě z tohoto místa vycházely. Roj je znám už 1757 let.