New York - Šest českých hokejistů změnilo v létě dres v rámci NHL. Nejdéle čekal jako nechráněný volný hráč od 1. července na nové angažmá hvězdný útočník Jaromír Jágr, který se v 45 letech po skončení smlouvy s Floridou dohodl až v pondělí na ročním kontraktu s Calgary. Celkem 34 Čechů zůstává v prvních týmech klubů NHL před středečním startem nového ročníku. Dalších sedmnáct se přesunulo na farmu.

Hned první den trhu s volnými hráči změnili dres útočníci Radim Vrbata a Martin Hanzal, bývalí spoluhráči z Arizony, i brankář Ondřej Pavelec. Vrbata se přesunul z týmu Coyotes na Floridu, Hanzal zamířil z Minnesoty do Dallasu a Pavelec z Winnipegu do New York Rangers. O dva dny později se stěhoval Aleš Hemský z Dallasu do Montrealu.

Už v červnu změnil působiště forvard Tomáš Nosek. Z Detroitu, za který nastoupil za tři roky od příchodu z Pardubic v NHL v 17 zápasech a jinak hrál za Grand Rapids v AHL, si jej vybral v rozšiřovacím draftu nováček Vegas.

Jako nedraftovaní volní hráči ještě předtím podepsalo kontakty v NHL hned šest Čechů, kteří budou bojovat o premiéru v soutěži. Brankář Matěj Machovský zamířil z Plzně do Detroitu, obránce Jakub Jeřábek z Podolsku z KHL do Montrealu, Radim Šimek z Liberce do San Jose, Jan Rutta i útočník David Kämpf z Chomutova do Chicaga a Tomáš Hyka z Mladé Boleslavi do Vegas.

Po letošním draftu bojují v kempu o šanci ve slavné soutěži osmnáctiletí forvardi Martin Nečas v Carolině a Filip Chytil v New York Rangers. Nečase, který má za sebou první sezonu v extralize v dresu mistrovské Komety, si vybrali Hurricanes v prvním kole na 12. místě. Chytil hrál v nejvyšší soutěži za Zlín a Rangers po něm sáhli na 21. pozici.

Po skončení kontraktu nemají angažmá někteří zkušení hráči. Rozloučili se zadák Zbyněk Michálek v Arizoně, jeho bratr Milan v Torontu a další útočník Jiří Hudler v Dallasu. Obránce Jakub Kindl skončil na Floridě.

Zadák Roman Polák se ucházel o pokračování angažmá na zkoušce v Torontu, kde zatím kontrakt nezískal. V kempu jej ale ještě limitovalo zranění z poloviny dubna, kdy si zlomil nohu. Měl by dostat šanci se s týmem i nadále připravovat.

V zámoří se rozloučil také gólman Marek Mazanec, který odešel z Nashvillu do Slovanu Bratislava do KHL. Útočník Andrej Nestrašil zamířil z Caroliny do Nižněkamsku, Matěj Stránský z Dallasu do Čerepovce, Petr Straka z New Jersey do Plzně a obránce David Musil z Edmontonu do Třince.

Přesuny českých hokejistů:

Jméno Post Dosavadní klub Nový klub Martin Hanzal útočník Minnesota Dallas Aleš Hemský útočník Dallas Montreal Jiří Hudler útočník Dallas bez angažmá Tomáš Hyka útočník Mladá Boleslav Vegas; Chicago Wolves/AHL Filip Chytil útočník Zlín NY Rangers Jaromír Jágr útočník Florida Calgary Jakub Jeřábek obránce Podolsk/KHL Montreal; Laval/AHL David Kämpf útočník Chomutov Chicago; Rockford/AHL Jakub Kindl obránce Florida; Springfield/AHL bez angažmá Matěj Machovský brankář Plzeň Detroit; Grand Rapids/AHL Marek Mazanec brankář Nashville; Milwaukee/AHL Slovan Bratislava/KHL Milan Michálek útočník Toronto; Toronto Marlies/AHL bez angažmá Zbyněk Michálek obránce Arizona; Tucson/AHL bez angažmá David Musil obránce Edmonton; Tucson/AHL Třinec Martin Nečas útočník Kometa Brno Carolina Andej Nestrašil útočník Carolina; Charlotte/AHL Nižněkamsk/KHL Tomáš Nosek útočník Detroit; Grand Rapids/AHL Vegas Ondřej Pavelec brankář Winnipeg; Manitoba/AHL NY Rangers Roman Polák obránce Toronto bez angažmá Jan Rutta obránce Chomutov Chicago Petr Straka útočník New Jersey; Albany/AHL Plzeň Matěj Stránský útočník Dallas; Texas/AHL Čerepovec/KHL Radim Šimek obránce Liberec San Jose Radim Vrbata útočník Arizona Florida

Přehled dalších zajímavých přestupů:

Jméno Post Dosavadní klub Nový klub Karl Alzner obránce Washington Montreal Viktor Antipin obránce Magnitogorsk/KHL Buffalo Ben Bishop brankář Los Angeles Dallas Nick Bonino útočník Pittsburgh Nashvile Brian Campbell obránce Chicago konec kariéry Jevgenij Dadonov útočník Petrohrad/KHL Florida Michael Del Zotto obránce Philadelphia Vancouver Shane Doan útočník Arizona konec kariéry Jonathan Drouin útočník Tampa Bay Montreal Jordan Eberle útočník Edmonton NY Islanders Brian Elliott brankář Calgary Philadelphia Mike Fisher útočník Nashville konec kariéry Marc-André Fleury brankář Pittsburgh Vegas Sam Gagner útočník Columbus Vancouver Jason Garrison obránce Tampa Bay Vegas Ron Hainsey obránce Pittsburgh Toronto Travis Hamonic obránce NY Islanders Calgary Scott Hartnell útočník Columbus Nashville Nico Hischier útočník Halifax/QMJHL New Jersey Niklas Hjalmarsson obránce Chicago Arizona Nail Jakupov útočník St. Louis Colorado Jussi Jokinen útočník Florida Edmonton Marcus Krüger útočník Chicago Carolina Chris Kunitz útočník Pittsburgh Tampa Bay Andrej Markov obránce Montreal Kazaň/KHL Patrick Marleau útočník San Jose Toronto Marc Methot obránce Ottawa Dallas Steve Mason brankář Philadelphia Winnipeg Connor Murphy obránce Arizona Chicago James Neal útočník Nashville Vegas Artěmij Panarin útočník Chicago Columbus Nolan Patrick útočník Brandon/WHL Philadelphia Jason Pominville útočník Minnesota Buffalo Alexandr Radulov útočník Montreal Dallas Brandon Saad útočník Columbus Chicago Patrick Sharp útočník Dallas Chicago Kevin Shattenkirk obránce Washington NY Rangers Mike Smith brankář Arizona Calgary Reilly Smith útočník Florida Vegas Derek Stepan útočník NY Rangers Arizona Mark Streit obránce Pittsburgh Montreal Vadim Šipačov útočník Petrohrad/KHL Vegas Thomas Vanek útočník Florida Vancouver

V kádrech prvních týmů NHL zatím zůstává 34 Čechů

Celkem 34 českých hokejistů zůstává v prvních týmech klubů NHL před středečním startem nového ročníku. U dalších 17 je jasné, že začnou ročník na farmách v AHL či ECHL. Obránce Libor Šulák, který podepsal v květnu s Detroitem dvouletou smlouvu jako nedraftovaný volný hráč, místo působení na farmě v Grand Rapids zvolil návrat do Evropy do finského Pelicans Lahti.

Mezi hráči, kteří jsou oficiálně stále v prvních týmech, jsou také zranění obránce Dominik Mašín z Tampy Bay a útočník Daniel Přibyl z Calgary. Ti by se měli po uzdravení přesunout do záložních mužstev. Na marodku byl zařazen také zkušený obránce Michal Rozsíval z Chicaga.

Přehled českých hokejistů v kádrech klubů NHL a na farmách:

Východní konference:

Atlantická divize:

Boston Bruins: David Krejčí, David Pastrňák (oba útočníci). Farma - Providence Bruins (AHL): Daniel Vladař (brankář), Jakub Zbořil (obránce).

Buffalo Sabres: nikdo. Farma - Rochester Americans (AHL): Václav Karabáček (útočník).

Detroit Red Wings: Petr Mrázek (brankář), Martin Frk (útočník). Farma - Grand Rapids Griffins (AHL): Matěj Machovský (brankář), Filip Hronek (obránce).

Florida Panthers: Radim Vrbata (útočník).

Montreal Canadiens: Aleš Hemský, Tomáš Plekanec (oba útočníci). Farma - Laval Rocket (AHL): Jakub Jeřábek (obránce).

Ottawa Senators: nikdo. Farma - Belleville Senators (AHL): Filip Chlapík (útočník).

Tampa Bay Lightning: Dominik Mašín, Andrej Šustr (oba obránci), Ondřej Palát (útočník).

Toronto Maple Leafs: nikdo.

Metropolitní divize:

Carolina Hurricanes: Martin Nečas (útočník).

Columbus Blue Jackets: Lukáš Sedlák (útočník).

New Jersey Devils: Pavel Zacha (útočník). Farma - Binghamton Devils (AHL): Jan Mandát (útočník).

New York Islanders: nikdo.

New York Rangers: Ondřej Pavelec (brankář), Filip Chytil (útočník).

Philadelphia Flyers: Michal Neuvirth (brankář), Radko Gudas (obránce), Jakub Voráček (útočník).

Pittsburgh Penguins: nikdo. Farma - Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL): Dominik Simon (útočník).

Washington Capitals: Jakub Vrána (útočník). Farma - Hershey Bears (AHL): Vítek Vaněček (brankář).

Západní konference:

Centrální divize:

Colorado Avalanche: nikdo.

Dallas Stars: Radek Faksa, Martin Hanzal (oba útočníci).

Chicago Blackhawks: Michal Kempný, Michal Rozsíval, Jan Rutta (všichni obránci). Farma - Rockford IceHogs (AHL): David Kämpf (útočník).

Minnesota Wild: nikdo. Farma - Rapid City Rush (ECHL): Pavel Jenyš (útočník).

Nashville Predators: nikdo.

St. Louis Blues: Dmitrij Jaškin, Vladimír Sobotka (oba útočníci). Farma - San Antonio Rampage (AHL): Adam Musil (útočník).

Winnipeg Jets: nikdo. Farma - Manitoba Moose (AHL): Jan Košťálek (obránce), Michael Špaček (útočník).

Pacifická divize:

Anaheim Ducks: Ondřej Kaše (útočník).

Arizona Coyotes: Marek Langhamer (brankář).

Calgary Flames: Michael Frolík, Jaromír Jágr, Daniel Přibyl (všichni útočníci). Farma - Stockton Heat (AHL): David Rittich (brankář).

Edmonton Oilers: nikdo.

Los Angeles Kings: nikdo.

San Jose Sharks: Radim Šimek (obránce), Tomáš Hertl (útočník).

Vancouver Canucks: nikdo.

Vegas Golden Knights: Tomáš Nosek (útočník). Farma - Chicago Wolves (AHL): Tomáš Hyka (útočník).