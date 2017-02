New Orleans (USA) - Při masopustním průvodu v americkém městě New Orleans najel v sobotu večer muž s autem do davu lidí. Podle místní policie bylo zraněno 28 osob, z toho pět vážně, nikdo podle ní není v ohrožení života. Informovala o tom dnes agentura AP. Pachatel byl na místě zadržen. Policie vyloučila teroristický čin, podle ní byl muž pod silným vlivem alkoholu či drog.

Incident se stal v sobotu večer místního času (asi dvě hodiny po půlnoci SEČ) v centru města. Televize CNN uvedla, že muž s dodávkou nejprve narazil do dvou aut a poté do davu diváků, kteří přihlíželi masopustnímu průvodu. "Domníváme se, že podezřelý byl pod silným vlivem alkoholu," uvedl šéf místní policie Michael Harrison.

Podle ředitele záchranné služby bylo zraněno 28 lidí, z toho 21 osob bylo hospitalizováno. Zdravotní stav pěti lidí je vážný. Mezi zraněnými jsou i malé děti.

Podobný incident se stal v sobotu odpoledne v německém Heidelbergu, kde pětatřicetiletý muž najel s osobním autem do skupiny lidí na chodníku a tři osoby zranil. Třiasedmdesátiletý Němec svým těžkým zraněním v nemocnici podlehl. Podle policie šlo o čin psychicky narušeného člověka.