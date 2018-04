Brno - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dnes otevřela takzvanou vaporizační stanici, v níž budou pacienti pod lékařským dohledem inhalovat léčebné konopí. Především jim mám pomoci od bolesti. Místnost a metodu vaporizace zástupci zařízení představili na tiskové konferenci. Nemocnice byla prvním státním zdravotnickým zařízením, které v květnu 2015 začalo léčebné konopí předepisovat. Vaporizační místnost je podle zástupců nemocnice první ve zdravotnickém zařízení na světě.

Nemocnice zatím předepisovala podání léčebného konopí ve formě kapslí, nyní přibude i jeho inhalace v takzvané vaporizační místnosti, která dnes začala fungovat v Centru pro léčbu bolesti. K dispozici má šest vaporizérů, které nemocnici darovala nizozemská firma BEDROCAN, jež je jedním z největších světových producentů konopí. "Ve vaporizační stanici se pacient naučí technice vaporizování, naučí se vaporizér obsluhovat, to vše, aby zjistil, zda mu to skutečně pomáhá. Samozřejmě pod odborným dohledem," uvedl lékař centra Radovan Hřib. Vaporizér stojí kolem 12.000 korun, pacienti by se proto měli následně rozhodnout, zda si ho pořídí.

Hřib v současnosti léčí konopím asi 80 pacientů, všem jim možnost inhalace chce postupně nabídnout. "Pacientovi napíšu recept na konopí, on si ho vyzvedne v lékárně, v domluvený čas přijde a naučí se to. Předpokládám, že do týdne," řekl lékař.

První účinky po inhalaci se podle lékaře dostavují do několika minut a postupně odezní za tři až čtyři hodiny. Při orálním způsobu podání konopí se první účinky dostavují v horizontu 30 až 60 minut, vrcholí většinou po dvou až třech hodinách a odeznívají zhruba do čtyř až osmi hodin.

Jednou z pacientek je dvaašedesátiletá Jana Slámová. "Mám vrozenou vadu páteře, silné chronické bolesti. Konopí mi velmi pomáhá. Dnes jsem poprvé vyzkoušela dýchání, uvažuji o tom, že sem budu jezdit dvakrát do týdne," uvedla pacientka.

Léčebné konopí nemoci podle Hřiba nevyléčí, ale dokáže mírnit symptomy anebo zbrzdit či dokonce zastavit jejich rozvoj. Je tedy předepisováno ve většině případů až ve chvíli, kdy standardní léčba nezabírá a registrované léky nemají očekávaný účinek nebo vyvolávají u pacienta nežádoucí účinky. Stejně jako jiný lék, ani konopí není neškodné. Hrozí například psychóza, srdeční či jaterní poruchy a stejně jako u jiných léků ho nemusí všichni pacienti dobře snášet.