Park pro bosé nedávno otevřeli u braniborského města Beelitz, které leží asi hodinu cesty jihozápadně od Berlína. Návštěvníkům dává možnost odložit boty a zkusit si, jaké to je našlapovat holou nohou po trávě, bahně, kamenech, ale třeba i po zbroušeném skle (na snímku). Uvolňovat nohy a zároveň tak trochu testovat, co všechno vydrží, mohou návštěvníci na trojici stezek o celkové délce 3,1 kilometru. Park, jehož výstavba trvala půl roku a přišla na 500.000 eur (13 milionů Kč), zatím celkově navštívilo přes 20.000 lidí. ČTK/Weiser Martin

Berlín - V Německu přibývá parků pro bosé. Návštěvníkům dávají možnost odložit boty, vrátit se do dětských let a zkusit si, jaké to je našlapovat holou nohou po trávě, bahně, kamenech, ale třeba i po skle. Jeden z takových areálů se nedávno otevřel u braniborského města Beelitz, které leží asi hodinu cesty jihozápadně od Berlína.

"V okamžiku, kdy lidé odloží boty a vydají se po lesní cestě, přeřadí o rychlost dolů. A o to jde, zpomalit a dopřát si krátkou dovolenou - dovolenou pro nohy, pro duši a celé tělo," říká tisková mluvčí Bosého parku Kirsten Kohlhawová.

Uvolňovat nohy a zároveň tak trochu testovat, co všechno vydrží, mohou návštěvníci na trojici stezek o celkové délce 3,1 kilometru. Každá z nich nabízí jinou kombinaci povrchů. Nejčastěji navštěvovaná červená stezka hned na začátku každého prověří sérií kamenitých pasáží, nádrží se studenou vodou a úsekem se skleněnými střepy.

"Právě části se střepy a s bahnem jsou zvláště oblíbené," říká Kohlhawová. "Dětem samozřejmě dělá velkou radost, že se mohou ušpinit, dospělí si zase často vůbec nedokážou představit, že by kráčeli po skle. Každý si hned představí, že to je nebezpečné," přibližuje reakce návštěvníků a zároveň ubezpečuje, že střepy jsou samozřejmě obroušené, takže zranění nehrozí.

Kdo by se jim chtěl přesto vyhnout, má vždy možnost střepy i další překážky na cestě obejít po chodníčku ze zeminy a kůry. Po něm také mohou parkem o rozloze 15 hektarů pohodlně jezdit i dřevěné káry pro děti, které jsou k zapůjčení u vchodu.

Právě děti jsou nejčastějšími návštěvníky parku, který byl otevřen v červnu. Přijíždějí sem s rodiči nebo v rámci školních výletů. Ojedinělí nejsou ale ani důchodci, z nichž některým bylo i přes 80 let, nebo podnikatelé. "Přichází stále více firem, které zde dělají teambuilding," popisuje Kohlhawová, podle níž do parku vzdáleného necelé tři hodiny od českých hranic jezdí především lidé z firem, kde se při práci hodně sedí u počítače.

Park, jehož výstavba trvala půl roku a přišla na 500.000 eur (13 milionů Kč), zatím celkově navštívilo přes 20.000 lidí. Kohlhawová věří, že jejich počet do konce září, kdy bude park na zimu zavírat, přesáhne 50.000.

K jejich uvolnění a zábavě mají vedle mozaiky pestrých povrchů přispět i poklidné prostředí zdejšího lesa s více než 60 druhy stromů, v němž se dříve léčili lidé s tuberkulózou ze sousední kliniky Beelitz-Heilstätten, nebo různé hádanky a hry pro děti týkající se zdejší přírody.

Vstupné pro dospělé přijde na sedm eur (183 Kč), pro děti je to o dvě eura méně (131 Kč).