Berlín - V Německu nesmí být žádná témata, která jsou tabu, včetně kriminality migrantů, je přesvědčena kancléřka Angela Merkelová (CDU). Řekla to dnes v televizní debatě s občany, kde byla na téma migrace a uprchlické politiky opakovaně dotazována.

"Chci mít společnost, kde mluvíme o všem," uvedla Merkelová na otázku týkající se kriminality migrantů. V jejím pozadí stála statistika bavorského ministerstva vnitra, podle níž v letošním prvním pololetí stoupl počet oznámených znásilnění oproti stejnému období loňského roku o téměř 50 procent. Počet případů, v nichž jsou podezřelými žadatelé o azyl, uprchlíci před válkou nebo cizinci, kteří mohou dočasně v Německu zůstat, se zvýšil dokonce o 91 procent ze 66 na 126 případů.

Šéfka vlády spolkové republiky, do níž v letech 2015 a 2016 přišlo téměř 1,2 milionu uprchlíků, uvedla, že žádná témata týkající se kriminality nesmí být tabu. Všechny takové činy je podle ní nutné stíhat a trestat, zároveň by kvůli nim ale neměli být podezříváni všichni běženci. Každý by měl být posuzován individuálně, míní.

Merkelová dnes čelila kritickým dotazům i z druhé strany, týkajících se rasismu vůči přistěhovalcům nebo toho, proč jsou lidé deportování do Afghánistánu. Kancléřce se ale dostalo i pozitivních vyjádření citů. Jeden ze syrských běženců, který je v Německu už dva roky, jí řekl, že ji miluje.

Německá kancléřka před dvěma lety v září rozhodla o tom, že žadatelé o azyl budou do země vpouštěni bez kontrol na hranicích. Postupně ale spolu s vládou azylovou politiku výrazně zpřísnila a dnes říká, že se rok 2015 nesmí opakovat, i když tehdejší rozhodnutí považuje nadále za správné.

V debatě dnes Merkelová, která nejspíš 24. září znovu vyhraje volby, mimo jiné slíbila, že Německo najde cestu, jak splnit svůj klimatický cíl do roku 2020, kterým je snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent. Experti o tom ale pochybují.