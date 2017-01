Berlín - V Německu se v současné době pohybuje 224 cizinců znamenajících hrozbu. Úřady 62 z nich zamítly žádost o udělení azylu a tyto osoby by měly neprodleně zemi opustit. Napsal to dnes nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na informace spolkového ministerstva vnitra.

Uvedených šest desítek nebezpečných lidí má povinnost z Německa odjet, a mělo by být okamžitě deportováno. Vzhledem k tomu, že tyto osoby většinou nemají platné osobní doklady, je to však mnohdy velmi obtížné, poznamenal list.

Spolkový kriminální úřad (BKA) podle nedělníku registruje celkem 550 lidí znamenajících hrozbu. Ne všichni se ale v současné době nacházejí na území Německa.

Názorným příkladem problémů s deportacemi nebezpečných cizinců je případ Tunisana Anise Amriho, který v prosinci najel kamionem do předvánočního trhu v Berlíně. Zabil přitom 12 lidí a desítky dalších zranil. Amri byl v Německu zařazený na seznamu potenciálně nebezpečných islamistických extrémistů, ale nemohl být deportován, protože u sebe neměl pas a tuniské úřady s vydáním potřebných dokumentů otálely.