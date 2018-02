Berlín - V Německu by dnes mohly skončit koaliční rozhovory mezi konzervativní unii CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracií (SPD). Předpokladem ale je, aby se trojici stran podařilo najít shodu v problematických oblastech zdravotnické politiky a reformy pracovního trhu.

CDU/CSU a SPD původně počítaly s tím, že by koaliční rozhovory mohly ukončit už v neděli, postupně je ale o dva dny prodloužily. I dnes má vyjednávání trvat do večerních hodin. Když dokážou překonat poslední rozpory, mohli by šéfové trojice stran ve středu koaliční smlouvu představit veřejnosti.

Nová vláda - pokud pro ni ve vnitrostranickém referendu sociálních demokratů bude hlasovat většina členů SPD - by pak mohla být jmenována v březnu.