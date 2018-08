Praha - Některá ministerstva by od ledna mohla mít zhruba o desetinu zaměstnanců méně než nyní. Místa by se mohla rušit i v úřadech, které pod resorty spadají. Vyplývá to z vyjádření některých ministerstev a z informací ČTK. Návrh škrtů provází přípravu státního rozpočtu. Ministerstvo financí plánuje omezit neobsazená tabulková místa. Ubýt by mělo 2221 postů a ušetřit se má 3,4 miliardy korun. Většina resortů zatím záměr nechce blíž komentovat. Odbory se rušení nepotřebných míst nebrání. Podle nich by se uspořené peníze měly využít na růst platů ve veřejném sektoru.

Studie ukázala, že veřejná správa má zaměstnanců nadbytek. Zároveň jí ale chybí odborníci, a to hlavně na IT či právníci.

Počty svých obsazených a neobsazených míst zjišťuje nyní ministerstvo zemědělství. "Očekávaným výstupem bude snížení počtu služebních i pracovních míst. Konkrétní finální verze úpravy není v této chvíli známá, ministr (zemědělství Miroslav Toman za ČSSD) chce snížit počet zaměstnanců o deset procent," sdělil ČTK vedoucí tiskového oddělení ministerstva Václav Tampír. Podobné to podle něj bude i v organizacích podřízených ministerstvu.

Také ministerstvo práce dostalo podle informací ČTK požadavek na seškrtání zhruba desetiny míst, tedy asi 130. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) to nechtěla komentovat. Podle ní se o případném rušení bude ještě jednat.

Ministerstvo práce má desítky neobsazených míst. V posledních měsících za bývalé ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) ho opustila řada lidí. Chybí polovina odborných náměstků i další vedoucí a řadoví pracovníci. Maláčová si předsevzala, že personální situaci a chod svého úřadu co nejdřív stabilizuje. Podle ní bude zaplnění potřebných pozic další faktor, který bude při případných škrtech hrát roli. "Musíme to puzzle poskládat," řekla ČTK ministryně.

Ministerstvo kultury by mělo rušit 13 pracovních míst. Mluvčí resortu Simona Cigánková ČTK řekla, že některá oddělení jsou ale nyní personálně poddimenzovaná. Ministerstvo dopravy by mělo zeštíhlit zhruba o tři desítky pozic. "Úspory budou v desítkách milionů korun," řekl mluvčí úřadu Jakub Stadler. Podle něj půjde především o neobsazené posty.

Vicepremiér a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že ministři za sociální demokracii jsou ve svých resortech k úsporám připraveni. "Zcela jistě ne všichni zaměstnanci pracují na sto nebo 105 procent. Jako v každé organizaci, tak i na našich resortech jsou rezervy," uvedl Hamáček. Podle něj je ale nutné nejdřív situaci prověřit auditem, jinak by škrtání míst "od stolu" mohlo ohrozit vykonávání některých agend či bezpečnost.

Ministerstvo vnitra podle svého mluvčího Ondřeje Krátošky nyní s ministerstvem financí o redukci počtu míst jedná. "Přesný počet bude možné v zásadě sdělit až v návaznosti na tato jednání, respektive až po schválení státního rozpočtu a systemizace služebních a pracovních míst na rok 2019," uvedl Krátoška.

Podobně se vyjadřují i zástupci dalších resortů. "V současné chvíli se rozpočet připravuje, proto je prezentace dílčích informací o změnách v systemizaci nebo omezování výdajů předčasná. Definitivní návrh rozpočtu by měl být známý do konce září," uvedl Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Konkrétně se nevyjádřila ani mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová. "Od dohody v rámci vlády se odvíjí i počet pracovníků," řekla Filipová.

Ministerstvo školství uvedlo, že počty míst na svém úřadu přizpůsobí státnímu rozpočtu na příští rok poté, co bude schválen. Kolik pozic případně zruší, neupřesnilo.

Odbory se snižování počtu míst a propouštění nebrání. Uspořené peníze za zrušené posty by podle nich měly putovat do zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. "Pokud najdeme někoho, koho nepotřebujeme, není důvod, aby tam to místo bylo," řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.