Ústí nad Labem - Nedělní nehoda u Brozan nad Ohří na Litoměřicku má druhou oběť. V nemocnici zemřel nezletilý chlapec, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Řidič zemřel na místě. Třetí obětí nedělních nehod v Ústeckém kraji je mladá žena, která zahynula na Lounsku. Neděle na českých silnicích se stala druhým nejtragičtějším dnem letošního roku, dopravní nehody si v tento den vyžádaly sedm obětí.

Na silnici třetí třídy mezi obcemi Chotěšov a Brozany nad Ohří zahynul v neděli ráno na místě třicetiletý řidič. S vozem Opel Corsa vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Těžce zraněného osmiletého chlapce převáželi záchranáři sanitkou do traumacentra v pražském Motole. Vrtulník nemohl kvůli mlze vzlétnout. "Nezletilý chlapec po převozu do nemocnice zemřel," uvedla Bartošová.

Další tragická nehoda se stala v neděli odpoledne za Petrohradem na Lounsku na silnici z Prahy do Karlových Varů. "Řidič osobního vozu vjel do protisměru, kde se srazil s osobním autem. Na místě zemřela spolujezdkyně, mladá žena," doplnila Bartošová. Řidič utrpěl lehké zranění.

Příčiny obou havárií vyšetřují policisté. Podle denních statistik policejního prezidia zemřelo v neděli na silnicích v České republice sedm lidí, tři z nich v Ústeckém kraji. V kraji se stalo 19 havárií. Jeden člověk byl těžce zraněn, dalších 14 lehce.

Letošní nejhorší bilanci má na kontě sobota 24. června, kdy na silnicích zahynulo devět lidí. Vyplývá to z předběžných policejních statistik.

Třetí obětí nedělních nehod v kraji je mladá žena, která zahynula na Lounsku.

Po jedné oběti si vyžádaly v neděli nehody, které se staly ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Mezi nimi byl i devětašedesátiletý cyklista, který se v Dobraticích na Frýdecko-Místecku srazil s osobním autem. Tragické nehody se nevyhnuly ani motorkářům. U Aše na Chebsku se zabil třiašedesátiletý motocyklista, podle informací ČTK motocykl sjel ze silnice, sedmapadesátiletá spolujezdkyně muže je po nehodě ve vážném stavu.