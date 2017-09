Praha - V neděli začne v Česku fungovat účtenková loterie k elektronické evidenci tržeb (EET). O ceny se bude poprvé losovat 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října a zaregistrovaných nejpozději tři dny před losováním, tedy 12. listopadu. Měsíčně by si soutěžící měli rozdělit zhruba 21.000 výher. Zaregistrovat účtenky bude možné od neděle prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka, která umožní automatické načtení údajů z účtenky.

EET zatím platí pro hotely a restaurace a maloobchodní a velkoobchodní firmy. Do účtenkové loterie tak bude možné zaregistrovat zatím jen jejich účtenky. Lidé budou moci přihlásit neomezený počet účtenek, ale musí dodržovat například pravidlo, že od jednoho obchodníka mohou denně zaregistrovat jednu účtenku.

Ministerstvo počítá měsíčně s pěti hlavními výhrami. První bude milion korun, druhá výhra bude automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Dále by lidé měli mít možnost získat 20 výher po 20.000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20.000 výher po 100 korunách.

Pravděpodobnost výhry v loterii přitom bude záviset na počtu zaregistrovaných účtenek. Ministerstvo financí žádný odhad nemá. Dnes ale zástupci úřadu uvedli, že pokud bude o loterii obdobný zájem jako při jejím spuštění na Slovensku, bude to úspěch. Podle nich budou ale úspěchem i nižší čísla zaregistrovaných účtenek, v řádech jednotek milionů měsíčně. Na Slovensku lidé za prvních osm měsíců loterie, která byla spuštěna v září 2013, zaregistrovali zhruba 100 milionů účtenek. Poté zájem opadl.

Obchodníci v ČR přitom v pracovních dnech v systémech MF denně zaregistrují 13 až 15 milionů účtenek, tedy měsíčně kolem 400 milionů.

Na Slovensku bylo v podobné soutěži zaregistrováno maximálně pět procent evidovaných účtenek. V případě podobného zájmu v Česku a za předpokladu, že by soutěžící poslal jednu účtenku měsíčně, by tak pravděpodobnost na nejvyšší milionovou výhru byla zhruba 1:20,000.000. Například ve Sportce je pravděpodobnost výhry v prvním pořadí 1:7,000.000. V úvahu není ale brán Superjackpot se stamilionovými výhrami, kde je pravděpodobnost výhry ještě několikanásobně nižší.

Naděje na milionovou výhru tak v účtenkové loterii pro soutěžícího pochopitelně roste s tím, kolik účtenek zaregistruje. Pokud by poslal každý den jednu, tedy 30 měsíčně, šance na hlavní výhru se mu zvýší na 1:666.666.

Základním cílem loterie je podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) zvýšit motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET. Efektivita systému by se tím měla zvýšit.

Provoz loterie, registraci účastníků, výplatu i losování výher provádí společnosti Wincor Nixdorf, která vyhrála v otevřeném výběrovém řízení. MF zaplatí ročně za komplexní provoz 12,4 milionu korun bez DPH.

Zájemci o účast v loterii se mohou rovnou zaregistrovat a následně pod svým účtem v aplikaci jen zadávat účtenky. Systémy MF ověří jejich platnost a zařadí je do slosování nebo odmítnou. Hrát je ale možné bez registrace jen se zadáním emailu nebo mobilního telefonu. Takto je to možné ale jen do té doby, než nastane vyplacení výher. V případě výhry se musí účastník zaregistrovat, aby bylo možné ověřit jeho totožnost. Navíc si musí zvolit výplatu výhry, a to buď převodem na účet nebo vyplacením v sídle Sazky.

Mobilní aplikace Účtenkovka pak umožňuje načíst DIČ nebo identifikační údaje EET pomocí funkce Auto OCR. Vše ale závisí na kvalitě účtenky, například na kvalitě tisku. Proto je nutné vždy údaje před odesláním překontrolovat. Například podle zjištění ČTK při testování aplikace funkce Auto OCR velice často zaměňuje písmeno B za číslici 8 nebo naopak. Další údaje jako je čas nebo suma potřebné k registraci účtenky je nutné zadat ručně.

Fungování loterie je zatím naplánováno na jeden rok. Poté MF vyhodnotí její fungování a přínos k výnosům u EET a popřípadě parametry loterie upraví. "Není moc pravděpodobné, že bychom to po roce zavřeli," podotkl ministr Pilný.

Účtenkovou loterii zavedly dříve například Chorvatsko, Slovensko a Slovinsko. Cílem je motivovat zákazníky, aby si brali od podnikatelů pokladní doklad. Hlavní odměnou v těchto zemích byla většinou peněžitá výhra.