Praha - V neděli se v Edenu odehraje 287. ligové derby pražských "S" a poprvé od roku 2009 do něj půjdou v roli favorita fotbalisté Slavie. Červenobílí mají před šlágrem 22. kola na druhém místě tabulky před třetí Spartou náskok devíti bodů a potřebují vyhrát, aby udrželi krok s vedoucí Plzní, na kterou ztrácejí bod. Letenští se na jaře trápí, dokonce změnili trenéra a v derby budou mít zřejmě poslední šanci ještě zamíchat kartami v boji o první dvě příčky.

Slavia na podzim ve třetím utkání od zářijového příchodu trenéra Jaroslava Šilhavého zvítězila na Spartě 2:0 a pod pětapadesátiletým koučem v devatenácti soutěžních zápasech stále nepoznala hořkost porážky. Před reprezentační pauzou ale jen remizovala v Liberci 1:1 a přišla o vedení v tabulce.

"Před Spartou jsme momentálně o devět bodů, což si myslím, že je hodně. Derby ale nemá favorita. Je natolik specifické, že nehraje roli, kde se mužstva v tabulce nacházejí a jaký mají bodový zisk. Málokdo asi čekal, že na podzim vyhrajeme na Spartě, která tehdy byla v laufu. Myslím, že jsme předvedli i velmi kvalitní výkon. Kdyby to bylo podobné, nezlobil bych se. Kdyby se nám podařilo náskok zvýšit, bylo by to krásné," řekl Šilhavý.

Sparta na jaře vyhrála jen dvě z pěti kol a venku zvítězila v jediném z posledních sedmi ligových utkání. Před zápasem se Zlínem převzal tým bývalý kouč Slavie Petr Rada, který v premiéře na letenské lavičce dovedl nové svěřence jen k remíze 0:0. "Derby je prestižní zápas a tradice Spartě velí, aby bodovala. Slavia je nahoře asi zaslouženě, ale my tam jedeme bodovat," prohlásil Rada, jemuž dělal Šilhavý v letech 2008 a 2009 asistenta u reprezentace.

Dvě z posledních tří ligových derby vyhrála Slavia a už devětkrát se nezrodila remíza. "Jestli je Slavia favorit, tak pro nás jen dobře. Je to pro nás motivace, abychom derby zvládli a ještě jí šlapali na paty," prohlásil sparťanský záložník Lukáš Mareček.

"Pro Spartu je derby lepší, než kdyby hráli s někým jiným. Pokud to tady zvládnou, může je to nastartovat, pokud ne, můžou si zase říct, že se to v podstatě čekalo. Ale my jsme ob zápas zvládli duel s Plzní, tak věřím, že ať přijede Sparta v jakémkoliv rozpoložení, zvládneme to také," doplnil Šilhavý.

Zatímco slávistický kouč vymýšlí, kým nahradit karetně potrestaného záložníka Jana Sýkoru, Sparta má stále problémy s marodkou. Mimo hru jsou dlouhodobě zranění Tomáš Rosický či Martin Frýdek, naskočit by ale už mohl kanonýr David Lafata, který dal v posledních šesti derby pět branek.

Zápas začne v neděli v Edenu v 17:30.

Slavia Praha (1.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: neděle 2. dubna, 17:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Franěk - Paták, Peřina.

Bilance: 47 8-15-24 39:69.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Tecl, Barák, Hušbauer, Zmrhal - Škoda.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, Holek, Hybš - Vácha, Mareček - Néstor, Čermák, Šural - V. Kadlec.

Absence: Bořil, Sýkora (oba 4 ŽK), Alvir, Švento (oba zranění) - Rosický, M. Frýdek, Zahustel, Hovorka (všichni zranění), M. Kadlec (4 ŽK), Lafata, Costa, Juliš (všichni nejistý start).

Nejlepší střelci: Škoda (12) - Lafata (11).

Disciplinární ohrožení: Hušbauer (3 ŽK) - Čermák, Costa, Vácha (všichni 3 ŽK)

Zajímavosti:

- Slavia vyhrála 2 z posledních 3 ligových derby

- Sparta z posledních 10 ligových derby v Edenu prohrála jen 2 (4 výhry, 4 remízy)

- Slavia pod trenérem Šilhavým v 19 soutěžních zápasech neprohrála (17 v lize, 2 v poháru)

- Slavia minule remizovala v Liberci a po 7 kolech poprvé nevyhrála

- Slavia má se 44 góly nejlepší útok ligy

- Slavia doma v lize 19x po sobě neprohrála

- Sparta na jaře vyhrála jen 2 z 5 kol

- Sparta venku vyhrála jediný z posledních 7 ligových zápasů a poslední 2 prohrála

- Sparta v posledních 2 zápasech nedala gól

- Lafata (Sparta) dal v posledních 6 derby 5 branek

- trenér Rada (Sparta) v minulosti vedl Slavii, kouč Šilhavý (Slavia) zase dělal na Letné asistenta

- Šilhavý dělal v minulosti asistenta Radovi u reprezentace

- Vácha (Sparta) může odehrát 200. ligový zápas, Frydrych (Slavia) 150.