Praha - Uzavírky ulic, mostů a náměstí nebo zákazy parkování v centru Prahy čekají v neděli téměř po celý den řidiče. Značně bude omezen také provoz tramvají. Důvodem je konání 24. ročníku Pražského maratonu. Omezení se dotknou třeba i Staroměstského a Václavského náměstí. Oznámil to dnes v tiskové zprávě mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Samotný závod začne 6. května v 09:00 na Staroměstském náměstí a na stejném místě bude také kolem 16:00 končit. Dopravní uzavírky ale odstartují na některých místech již o několik hodin dříve.

Ovocný trh bude uzavřen od 06:00 do 17:00, dolní část Václavského náměstí od 06:00 do 18:00 a Staroměstské náměstí od 06:00 do 17:15. Již před závodem budou také uzavřeny ulice Celetná (od 07:30), Pařížská (od 08:00 do 17:15), 17. listopadu (od 08:30) nebo Mánesův most (od 08:30) a Čechův most (od 08:45).

Od začátku závodu pak budou postupně uzavírány a zase otevírány silnice na trase maratonu, kterou zájemci najdou na webu akce. Dopravu budou řídit příslušníci státní i městské policie. Navíc si musí řidiči dát pozor na zákazy parkování na trase závodu i v okolních ulicích, protože by jim hrozilo odtažení vozu.

Kromě řidičů postihnou rozsáhlé uzavírky také cestující MHD. Podle informací na webu pražského Dopravního podniku budou již zhruba od 08:45 kvůli závodu změněny trasy tramvajových linek 1, 2, 12, 15, 17, 18 a 25. V dalších hodinách přibližně až do 16:10 se uzavírky dotknou navíc linek 3, 5, 7, 9, 14, 16 a 22 a celý den bude přerušen provoz linek 23 a 41. Přerušení provozu, nebo odklon čekají rovněž autobusové linky 176, 192, 194 a 207.

Za tramvaje budou zavedeny náhradní autobusové linky. Dopravní podnik ale doporučuje lidem používat tam, kde to bude možné, hlavně metro, které bude v době konání závodu posíleno.

S dotazy týkajícími se dopravy se mohou lidé obrátit na bezplatné telefonní linky 800 165 102 a 800 100 991. V neděli budou linky v provozu od 08:00 do 16:00.