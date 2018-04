Při najetí dodávky do skupiny lidí v centru západoněmeckého Münsteru zemřeli dnes odpoledne čtyři lidé včetně údajného pachatele, který spáchal sebevraždu. Na místě záchranáři na místě incidentu.

Münster (Německo) - Při najetí dodávky do skupiny lidí v centru západoněmeckého Münsteru zemřeli dnes odpoledne čtyři lidé včetně údajného pachatele, který spáchal sebevraždu. Potvrdilo to německé ministerstvo vnitra. Podle policie je dalších 20 lidí zraněno. Šest lidí bojuje o život. Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung a stanic NDR a WDR najel dnes v západoněmeckém Münsteru do lidí 49letý Němec s psychickými problémy.

Dodávka najela do lidí, kteří si užívali letního posezení před restaurací Kiepenkerl, což je tradiční podnik uprostřed historického centra města.

"Řidič se zastřelil," řekla agentuře AFP policejní mluvčí. Policie nejdřív tvrdila, že po nikom dalším nepátrá a nebezpečí už netrvá. Později ale informovala, že prověřuje, zda nejsou na útěku další podezřelé osoby. Podle neověřených informací totiž z dodávky možná vyskočily další osoby a utekly.

Na místě zasahují hasiči a policisté, přijely sanitky. U místa zasahovalo i několik záchranářských vrtulníků. Ve voze policie našla podezřelý předmět, a proto uzavřela velkou část historického centra univerzitního města. Podle Spiegel Online policie pátrá také po výbušnině.

Na twitteru policie vyzvala obyvatele, aby se oblasti vyhýbali a nechali záchranáře v klidu pracovat. Policie rovněž varovala před spekulacemi a dodala, že situace je nepřehledná. Vyzvala také lidi, aby na sociální sítě nedávali fotografie z místa. Také starosta Müntsteru Markus Lewe uvedl, že okolnosti incidentu jsou nejasné.

České ministerstvo zahraničí dnes doporučilo návštěvníkům Münsteru zvýšenou opatrnost. Mají se řídit pokyny bezpečnostních složek a v případě potřeby kontaktovat nouzovou linku zastupitelského úřadu v Berlíně (+491702479956).

Mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové Ulrike Demmerová na twitteru uvedla, že kancléřství myslí na oběti a jejich rodiny a událost v Münsteru označila za "strašnou zprávu".

Dnešní událost připomíná předvánoční teroristický útok v Berlíně z roku 2016, kde tuniský islamista Anis Amri najel s nákladním vozem do davu lidí na vánočním trhu a zabil 12 lidí včetně jedné Češky.

Podle médií najel do lidí psychicky narušený jedinec

Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung a stanic NDR a WDR najel dnes v západoněmeckém Münsteru do lidí 49letý Němec s psychickými problémy. Nic nenasvědčuje teroristickému útoku. Informace médií zatím nebyly oficiálně potvrzeny.

Policie podle médií hledala v bytě muže výbušniny. Podle informací zpravodajské televize n-tv už ale nehledá další případné podezřelé.

Podle agentury DPA bylo dnes v centru Münsteru v době incidentu větší množství policistů než obvykle kvůli plánované demonstraci Kurdů. Policisté tak mohli být rychle na místě.

České ministerstvo zahraničí nemá informace o případných obětech z řad českých občanů, řekla ČTK mluvčí resortu Irena Valentová. Dodala, že Černínský palác je ve spojení s ambasádou v Berlíně, která situaci sleduje ve spolupráci s německými bezpečnostními orgány.

Ministerstvo navíc rozeslalo upozornění českým turistům v Německu, kteří jsou registrování v dobrovolné databázi DROZD. Lidé mohou v případě potřeby využít také nouzovou linku českého zastupitelského úřadu v Berlíně.