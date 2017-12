Most - V Mostě hořelo v panelového domě, 60 lidí policie evakuovala, dva převezla záchranná služba do nemocnice na pozorování. Příčina požáru se vyšetřuje. Oheň vzplál ve čtvrtém patře v noci na dnešek. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Daniel Vítek.

Záchranáři odvezli do mostecké nemocnice dva lidi. "Na plicní oddělení jsme převezli jedno dítě a jednu dospělou osobu," řekl ČTK mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Požár poškodil rozvody a několik bytů. Obyvatelé většinou našli náhradní ubytování u příbuzných. Společenství vlastníků začalo okamžitě s opravami.