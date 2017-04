Moskva - V Moskvě začalo dnes dopoledne napjatě očekávané setkání ministrů zahraničí Ruska a Spojených států. Sergej Lavrov osobně jedná s Rexem Tillersonem poprvé po jeho uvedení do funkce. Hlavním tématem rozhovoru bude podle ruských i amerických diplomatů konflikt v Sýrii.

Hostitel schůzky Lavrov hned v úvodu amerického ministra upozornil, že úder americké armády proti syrské základně z minulého týdne byl podle Moskvy porušením mezinárodního práva. Podle ruského ministra je důležité zajistit, aby se podobné útoky neopakovaly.

Od dnešního jednání si prý ruská strana slibuje "otevřený a čestný" rozhovor o vytvoření široké protiteroristické koalice. Rusko chce rovněž znát skutečné záměry Bílého domu. Moskva mnohokrát opakovala, že je připravena ke konstruktivnímu a rovnoprávnému dialogu s USA, zdůraznil Lavrov.

Tillerson prohlásil, že považuje za důležité, aby komunikační kanály mezi oběma zeměmi zůstaly vždy otevřené. Dnešní jednání se koná ve významném okamžiku, kdy si oba státy mohou vyjasnit oblasti společného zájmu, ale i hlubokých rozporů. Pak prý mohou pochopit jejich důvod a projednat možnosti sblížení. Tillerson dodal, že se těší na "upřímnou a otevřenou" výměnu názorů.

Ministři pak zahájili jednání za zavřenými dveřmi, jejich schůzka by podle agentury TASS měla trvat několik hodin. Po skončení rozhovorů má později odpoledne následovat společná tisková konference.

Podle ruských diplomatů mají oba ministři před sebou mnoho témat - kromě Sýrie je to situace v Libyi a v Jemenu, konflikt na východě Ukrajiny nebo reakce na provokativní jednání severokorejského režimu.

Tillerson by podle amerických diplomatů mohl otevřít otázku údajného vměšování Ruska do loňských prezidentských voleb v USA.

Otázka Tillersonova setkání s prezidentem Vladimirem Putinem je stále otevřená. Moskva opakovaně tvrdí, že ruský vůdce ji na programu nemá. Některá moskevská média ale oznámila, že setkání obou politiků se připravuje. Kreml obvykle podobné schůzky předem neoznamuje.

Rjabkov: Postoj USA k Sýrii je pro Moskvu záhadou

Stanovisko Spojených států k syrskému konfliktu je pro Rusko záhadou, rétorika Washingtonu je primitivní a hulvátská. Před zahájením schůzky ministrů zahraničí Ruska a USA Sergeje Lavrova a Rexe Tillersona to dnes v Moskvě řekl náměstek šéfa ruské diplomacie Sergej Rjabkov.

"Při rozhovoru (Lavrova s Tillersonem) se budou probírat veškeré otázky týkající se situace v Sýrii. Nerozumíme tomu, co má konkrétně na mysli americká vláda, která na různých úrovních hovoří někdy o bezpečnostních zónách, jindy o zónách stability," konstatoval ruský diplomat.

"Vcelku pro nás linie vlády USA vůči Sýrii zůstává záhadou. Nedůslednost - to je slovo, které nás v první řadě napadá," dodal s tím, že "nynější rétorice USA je vlastní primitivismus a hulvátství".

Americký prezident Donald Trump nařídil minulý týden odpálení raket na syrskou leteckou základnu v reakci na chemický útok, při kterém v Sýrii zahynulo nejméně 87 lidí. Z útoku na syrské civilisty západní státy obvinily režim syrského prezidenta Bašára Asada. Rusko akci USA tvrdě odsoudilo a označilo ji za porušení mezinárodního práva.

Americká diplomacie se teď podle Rjabkova snaží prosadit v Radě bezpečnosti OSN rezoluci o Sýrii, která by měla úder americké armády legitimizovat. "Pokud jde o rezoluci, mohli bychom i my navrhnout variantu s odsouzením akcí USA. Protože by ale taková varianta neprošla, není o čem hovořit," řekl Rjabkov.