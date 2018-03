Praha - Sněhové jazyky, přeháňky a silný nárazový vítr dnes mohou komplikovat sjízdnost v Moravskoslezském kraji. Na silnicích nižších tříd Vysočiny byla dnes ráno vrstva ujetého sněhu posypaná drtí. Hlavní dopravní tahy byly po solení převážně holé a mokré.

Moravskoslezský kraj

Sněhové jazyky, přeháňky a silný nárazový vítr dnes mohou komplikovat sjízdnost v Moravskoslezském kraji. Opatrní by měli být řidiči hlavně na Bruntálsku, kde na silnicích stále leží zbytky rozbředlého sněhu, a také v některých místech na Opavsku. Ve vyšších polohách tam může být čerstvá zajetá vrstva sněhu. Obdobné je to i v Beskydech. Vyplývá to z údajů zveřejněných silničáři.

V regionu má být dnes podle předpovědi meteorologů zataženo až oblačno, místy bude občasně sněžit. Teploty klesnou až na mínus šest stupňů Celsia, na horách na mínus 11 stupňů Celsia. Silný vítr by měl k večeru slábnout.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd Vysočiny byla dnes ráno vrstva ujetého sněhu posypaná drtí. Hlavní dopravní tahy byly po solení převážně holé a mokré. ČTK to řekl Aleš Hubený z dispečinku krajské správy a údržby. V kraji byl k ránu až osmistupňový mráz. Sněžilo hlavně v sobotu k večeru.

V sobotu večer jezdilo 84 sypačů, dnes ráno ještě silničáři obnovovali posyp 27 vozidly. Potíže v dopravě neměli v noci hlášeny, občas se jen řidiči ptali na sjízdnost.

Během dne by na Vysočině mělo sněžit jen ojediněle, pořád bude mrznout. Odpoledne se teploty budou pohybovat nejvýše mezi minus pěti až minus jedním stupněm Celsia. Vát bude čerstvý severovýchodní vítr s nárazy kolem 50 kilometrů v hodině. Večer bude slábnout.