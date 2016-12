M. Boleslav - V Mladé Boleslavi se koupaly zhruba tři desítky otužilců. Do Jizery se v části Podlázky chodí namočit tradičně na Štědrý den už řadu let. Letos je sledovaly na dvě stovky diváků. Nábřeží se zaplnilo kolem 10:00, většina otužilců se namočila po prsa a hned vylezla, několik si jich i zaplavalo, nechyběli zástupci několika generací.

Akce trvala přibližně čtvrthodinu. Teplota vzduchu ve městě těsně přesahovala nulu, teplota vody se pohybovala okolo dvou stupňů Celsia.

Jako jedni z prvních dnes přišli Karolína Červinková se svým otcem Vojtěchem. Do Jizery se 24. prosince ponořili už posedmé. Podle Červinkové, která se akce poprvé zúčastnila v osmi letech, jde hlavně o společenskou událost.

Její otec, který se koupal v červené santaklausovské čepici a na břehu měl přichystaný rum na zahřátí po koupání, se o akci dozvěděl od mladoboleslavských sportovců. "Už to není, co bývalo," uvedl Červinka. V předchozích ročnících bývalo podle něj účastníků více a samotné koupání také mívalo například historický motiv. Červinka se během roku jezdí koupat například do chladnějších řek.

Akce navazuje na vánoční setkání otužilců v Mladé Boleslavi ve 20. a 30. letech minulého století. S nápadem znovu přišel v roce 2002 Jiří Bartoš Sturc.