Mladá Boleslav - Předehrávka 22. kola první fotbalové ligy nabídne v pátek od 20:15 souboj páté Mladé Boleslavi a osmého Jablonce. Domácí nutně potřebují vyhrát, aby zaútočili na čtvrté místo Zlína, pro Severočechy jde naopak o zřejmě poslední možnost, jak ještě zabojovat o šanci na evropské poháry. Pokud by totiž vyhráli, přiblížili by se Boleslavi na tři body, naopak prohra by znamenala už ztrátu devíti bodů.

Oba celky v této sezoně předvádějí výkony jako na houpačce. Mladá Boleslav se po skvělém vstupu zasekla a z posledních 11 zápasů vyhrála jediný. Už se zdálo, že se rozjela výhrou nad Spartou, jenže následně prohrála 1:2 na Slovácku.

"Sám nevím, co k našim výkonům říct. Porazíme Spartu po skvělém výkonu, říkáme si, že to takhle musíme hrát pořád, a pak prohrajeme na Slovácku dobře rozehraný zápas. Ty relativně snazší zápasy nám nejdou tak jako ty těžké," připustil reprezentační záložník Petr Mareš.

"Utkání s Jabloncem je pro nás poměrně klíčové pro celou sezonu a určitě ho chceme zvládnout. Musíme si ale na Jablonec dát pozor, protože je to silné mužstvo. Věřím, že to bude dobrý fotbal nahoru dolů," dodala opora mladoboleslavské sestavy.

Také Jablonec střídá dobré výkony se slabšími, když po jarní výhře nad Spartou ztratil s Bohemians i Duklou. Nyní je ale po výhrách nad Hradcem Králové a 5:0 nad Jihlavou v dobré pohodě, kterou se pokusí potvrdit i v Boleslavi. A to přesto, že nad Středočechy vyhrál jediné z posledních 11 vzájemných utkání v lize.

"Mladá Boleslav bojuje o poháry, takže nás čeká velice těžký soupeř. Ale jedeme tam odhodlaně, po těch dvou vyhraných zápasech v domácím prostředí jsme na tom psychicky dobře," řekl trenér Jablonce Zdeněk Klucký.

"Během reprezentační přestávky se dalo mužstvo zdravotně do pořádku. Jsme rádi, že hráči, kteří byli v reprezentacích do 21 let, potvrdili, že se zlepšují. Věřím, že by si mohli formu přenést do ligy," dodal jablonecký kouč s odkazem na Michala Trávníka, Ondřeje Mihálika a Adama Zreláka.

Statistické údaje před zápasy 22. kola první fotbalové ligy: FK Mladá Boleslav (5.) - FK Jablonec (8.) Výkop: pátek 31. března, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Dobrovolný. Bilance: 25 10-9-6 32:25. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Valenta, Mareš - Nečas, Železník, Fabián - Přikryl. Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Trávník, Hübschman, Pospíšil, Zelený - Mehanovič - Zrelák. Absence: J. Kysela, Rada (oba zranění), Magera (8 ŽK), Da Silva (trest za ČK) - Doležal (zranění), Hrubý (nejistý start). Nejlepší střelci: Chramosta (8) - Mihálik (6). Disciplinární ohrožení: Da Silva, Fleišman (oba 3 ŽK) - Doležal, Mehanovič (oba 3 ŽK). Zajímavosti: M. Boleslav prohrála jediné z posledních 11 ligových utkání s Jabloncem

Jablonec prohrál poslední 3 ligové zápasy s M. Boleslaví

M. Boleslav doma v lize s Jabloncem 5x za sebou neprohrála

M. Boleslav v lize vyhrála jediné z posledních 11 utkání

M. Boleslav je doma v posledních 4 zápasech neporažena, ale vyhrála z nich jediný

Jablonec prohrál jediné z posledních 6 kol a poslední 2 vyhrál

Jablonec venku v lize 4x za sebou nevyhrál a dal jediný gól

Diviš (Jablonec) může odehrát 100. ligový zápas