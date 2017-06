Milovice (Nymbursko) - Na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku dnes po 14:00 začal jeden z největších tuzemských multižánrových hudebních festivalů Votvírák. Na místě je podle policie přibližně 2000 aut a přes 10.000 lidí. Další neustále přijíždějí. U areálu vznikly tři kempy. Akce zaměřená převážně na rock, pop a hip hop v provedení českých a slovenských interpretů skončí v ranních hodinách 18. června. Na třech hlavních pódiích se vystřídá několik desítek účinkujících.

Mezi prvními vystupujícími byly skupiny Ptakustik, Kohout plaší smrt a Cincinaty. Páteční program mimo jiné nabídne vystoupení Ewy Farne, Xindla X a skupin Mandrage, Iné Kafe, Visací zámek nebo Rybičky 48. Nebudou chybět ani rappeři Pio Squad a Prago Union či písničkář Voxel.

O festival je velký zájem. Pořadatelé očekávají návštěvu přes 40.000 lidí. Před třemi lety vyvolali příchozí problémy, když už první den zcela zaplnili parkovací místa a stanové městečko. Pořadatelé tehdy žádali fanoušky, kteří neměli koupenou vstupenku, aby na festival nejezdili.

Největší hvězdou letošního ročníku bude Pavol Habera, který v sobotu na festivalu se skupinou Team zahraje poprvé. Naposledy se slovenská popová legenda objevila na koncertních pódiích v první polovině loňského roku. letos ještě vystoupí na festivalech Vysočina Fest a Benátská!. Stejně jako loni je pro návštěvníky připraven i non-stop taneční prostor, kde se vystřídá více než 30 tuzemských dýdžejů. Více informací o programu se nachází na www.votvirak.cz.

Podle mluvčí nymburské policie Petry Kopečné provázejí festival velká bezpečnostní opatření. Po čtyři dny bude zajišťovat pořádek 400 příslušníků policie, kteří letos poprvé k hlídání plynulosti dopravy využijí monitorovací balon s kamerou.

Jedním z důvodů obliby Votvíráku je dobrá dostupnost z Prahy a cena vstupenek. Letos na místě stojí 390 korun a parkovné je za 250 korun, v předprodejích však fungoval systém slev. Například festival Rock for People, který bude od 4. do 6. července v Hradci Králové, nabízí v současné době vstupenky za 2000 korun, festival Benátská!, který se uskuteční od 27. do 30. července vyjde bez slev na 1460 korun. Podle některých návštěvníků je v případě Votvíráku cenou za nižší vstupné horší úroveň zázemí festivalu a absence zahraničních interpretů.