Milovice (Nymbursko) - Po sto letech si dnes v Milovicích na Nymbursku příznivci vojenské historie připomněli bitvu u Zborova, která se odehrála 1. až 2. července 1917 na území dnešní Ukrajiny. Proti sobě se dnes postavily desítky účastníků v dobových uniformách a s historickými zbraněmi, bojovaly mezi sebou Československé legie a Rakousko-Uhersko spolu s Německým císařstvím. Rekonstrukci bitvy přihlíželo několik stovek lidí.

Boje začaly ve 14:00, samotné bitvě předcházelo několik průletů historického dvouplošníku v roli průzkumného letadla. Průzkumná letadla měla za úkol objevit a zmapovat zákopy nepřátel a tyto informace poté předat vojenským zpravodajcům.

Dnešní rekonstrukce připomínala události z 2. července 1917. Bitva se uskutečnila v pěti liniích zákopů, zvítězila početně i technicky slabší československá brigáda proti důkladně opevněným zákopům svého nepřítele. V bojích byly vidět i dva obrněné automobily, které ve své době patřily k nejmodernějším zbraním.

Rekonstrukci bitvy doprovázely výstřely a výbuchy granátů, mezi vojáky se pohyboval i muž s plamenometem. Při bojích se na několika místech vznítila tráva, malé požáry následně likvidovali přítomní hasiči vodním proudem a lopatami.

Podle Miloše Borovičky, mluvčího Československé obce legionářské, která rekonstrukci pořádala, se bitvy zúčastnilo přes 200 vojáků pocházejících z Čech, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Ruska.

V rámci doprovodného programu byl na milovickém nádraží po celý den přistaven Legiovlak, replika legionářských vagonů z let 1918 až 1920. Na nedaleké louce byly rozmístěny vojenské stany a zájemci si mohli prohlídnout výzbroj a výstroj vojáků. Na milovické radnici si potom návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií Československé legie v Rusku 1914-1920.

Celé akci předcházel v 10:00 pietní akt na Vojenském hřbitově, kde našlo svůj poslední odpočinek přes 6000 vojáků internovaných za světové války v Milovicích. Pořadatelé dnešní akce vyzvali několik obcí, ve kterých se narodili muži, kteří padli u Zborova, aby u vhodného pomníku zapálili na jejich paměť svíčku.

Stoleté výročí bitvy u Zborova si také již v neděli 2. července u nově zrekonstruované Bratrské mohyly na okraji někdejšího bojiště na západě Ukrajiny připomněli představitelé České i Slovenské republiky, potomci legionářů, krajané, zástupci místních úřadů i místní veřejnost.

Bitva u Zborova byla v rámci bojů na východní frontě první světové války jen drobnou epizodou. Pro meziválečné Československo ale bylo první samostatné bojové vystoupení legionářů jednou z nejdůležitějších událostí morálního i politického významu.

Poté, co prozatímní ruská vláda zrušila omezení, se do československého vojska přihlásily desetitisíce mužů. Začátkem října 1917 byl z několika divizí zformován československý sbor v Rusku, ve kterém bylo koncem roku 1917 už 38.500 vojáků. Do konce roku 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku přes 60.000 mužů, poslední z nich se do vlasti dostali až dlouho po válce, na jaře 1921.