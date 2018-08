Milovice (Nymbursko) - Na bývalém vojenském letišti v Milovicích na Nymbursku dnes začíná drum and bassový festival Let It Roll. Potrvá do 4. srpna. Mezi ohlášenými hvězdami 11. ročníku jsou Andy C., který se i v dnešní digitální době stále drží vinylových desek. Dalším tahákem bude mladá drum and bassová hvězda Wilkinson, londýnský producent, jehož hity jako Afterglow či Dirty Love uspěly v žebříčcích britské populární hudby.

Festival přivítá více než 300 světových i českých dýdžejů. Pořadatelé se snaží pokrýt co nejvíce subžánrů, které drum and bass má.

Díky festivalovému příběhu, s nímž se návštěvníci setkávají už od samého začátku, se každé pódium mění na sci-fi svět, ve kterém se lidé potkávají s roboty z daleké galaxie. Hlavní pódium je široké 80 metrů, a na výšku měří 25 metrů. Světelnou podívanou obstará několik desítek metrů LED panelů a množství pyrotechniky.

"Veškeré vizuální efekty by však byly k ničemu bez patřičného zvukového podkladu. Zatímco v předešlých ročnících na soundtracku k zahajovací show spolupracovali nanejvýše dva producenti, letos jsme se rozhodli rozdělit rovnou na šest zcela jedinečných pasáží, za každou z nich stojí jeden ze světových drum and bassových producentů," uvedl Zdeněk Souček, který za festivalem Let It Roll stojí.

Drum and bass je oblíbený styl elektronické hudby, který se začal rozvíjet v 90. letech v Británii. Dnes má jednu z největších posluchačských základen společně se styly jako trance, house nebo techno a tvoří součást dramaturgie většiny velkých festivalů s elektronickou muzikou. Součástí festivalu je také konference Beats Evolution, na které se scházejí zástupci hudebního průmyslu od dýdžejů a producentů, přes novináře až po manažery či ředitele velkých vydavatelství.

I letos připravili organizátoři doprovodný program. Let It Roll bude opět využívat systém bezhotovostních plateb (cashless). Návštěvníci na festivalu už nenajdou plastové nádobí. Nahradí je nádobí z materiálů, které jsou stoprocentně kompostovatelné.