Mariánské Lázně - Na Lázeňském festivalu jablek v Mariánských lázních pěstitelé představili místní plody i ryze regionální odrůdy jablek a hrušek. Mnohdy téměř zapomenuté odrůdy se přitom opět začínají dostávat do povědomí lidí a roste o ně zájem i mezi pěstiteli. ČTK to řekl Martin Lípa z ekologického centra Meluzína, které se už zhruba 20 let zabývá objevováním a záchraně místních odrůd.

Korporečka, Bojkovo, Sudetská reneta a mnoho dalších odrůd, které se na pultech velkých obchodů neobjevují, si mohli návštěvníci festivalu jak prohlédnout, tak některé i ochutnat. Podle Lípy jsou některé odrůdy staré 150 let, jiné až 400 let. "Problém v naší oblasti je to, že nám často chybí pamětníci, a tak je dohledávání odrůd složitější," uvedl Lípa.

Jak se ale lidé mohli přesvědčit, regionální odrůdy nabízejí podstatně širší výběr barev, chutí i tvarů. "V supermarketech jsou prakticky všechna jablka stejná. Odpovídají většinovému vkusu zákazníků," podotkl Lípa.

Své výpěstky v lázeňském městě představili i místní zahrádkáři. Podle organizátora festivalu Františka Krejčího ale bylo letos vzorků méně než loni. "Může za to špatná úroda, ale i to, že sklizeň byla letos krátká," řekl ČTK. Přesto se i na festivalu prodávali jablka nebo mošty z blízkých sadů.

Součástí festivalu, který přilákal na lázeňskou kolonádu stovky návštěvníků, byly i soutěže o nejlepší štrúdl, nejkrásnější jablko od místních pěstitelů nebo výtvarná soutěž pro děti.