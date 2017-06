Manchester - Za přísných bezpečnostních opatření dnes v Manchesteru začal koncert na podporu obětí teroristického útoku, při kterém před dvěma týdny v tomto anglickém městě zahynulo 22 lidí. Hudební vystoupení se koná v napjaté atmosféře po nočním atentátu v Londýně, který si vyžádal sedm obětí.

Na 60.000 diváků uctilo minutou ticha oběti útoků v Manchesteru i v Londýně. Koncert zahájil Marcus Mumford z kapely Mumford and Sons výzvou "Nebojme se".

Po skupině Take That přišel na pódiu Robbie Williams a zpíval pozměněná slova své písně Strong. "Manchester we’re strong, we’re strong. We’re still singing our songs, our songs, our songs (Manchestere, jsme silní, jsme silní. Stále zpíváme své písně)," zpíval za pomoci diváků rodák z Manchesteru.

Lístky na koncert, na kterém vystoupí mimo jiné zpěváci Justin Bieber, Miley Cyrusová, Katy Perryová, Pharrell Williams, Robbie Williams či Ariana Grandeová a hudební skupiny Coldplay nebo Black Eyed Peas, byly vyprodány za 20 minut. Vystoupen je přenášeno i přes internet.

Dnešní hudební akce s názvem One Love Manchester je reakcí na sebevražedný útok, který se odehrál 22. května v Manchesteru po koncertu Grandeové. Výtěžek půjde na konto organizace, která pomáhá pozůstalým po obětech útoku a zraněným, z nichž řada stále zůstává v nemocnici.