Záhřeb - Úřady ve známém dalmatském letovisku Makarská se rozhodly rázně vypořádat s lidmi, kteří ostatním rekreantům blokují místo u moře. Podle serveru večernji.hr ve středu ráno do akce vyrazili zaměstnanci místních technických služeb, kteří z pláží odvezli desítky plastových lehátek a ručníků, ponechaných tam přes noc. Právě to je oblíbený způsob, jak si zablokovat místo blízko moře či naopak ve stínu.

Radní Makarské ale tuhle rozšířenou praxi, se kterou bojují i další města po celém chorvatském pobřeží, zakázali vyhláškou, kterou se nyní rozhodli tvrdě vymáhat. "Zavést na plážích pořádek nezvládneme přes noc, ale je to jedna z našich priorit. Naše pláž je totiž to nejdůležitější, co můžeme turistům nabídnout," komentoval zástupce starosty Makarské Dražen Nemčić akci, která nemile překvapila majitele odvezených lehátek a osušek.

"Podobné akce plánujeme i dál, dokud budou potřeba. Doufám ale, že podobných případů bude stále méně a méně," dodal Nemčić. Radnice Makarské, která patří k nejoblíbenějším cílům českých návštěvníků Jadranu, ale nebojuje jen se zabíráním místa na plážích spravovaných městem. Tabule rozmístěné na plážích zakazují i řadu dalších činností, které mohou obtěžovat turisty - od prodeje všelijakého zboží přes kempování až po odhazování cigaretových nedopalků mimo koše.