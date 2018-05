Madrid - Tenisový turnaj v Madridu má jistou českou finalistku. V semifinále se v pátek od 20:00 utkají dvě letošní nejlepší antukářky Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou. Obě už na klouzavém povrchu vyhrály devět zápasů v řadě.

Karolína Plíšková dnes porazila ve čtvrtfinále poprvé na WTA Tour světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska po výhře 6:4, 6:3. Kvitová ve večerním duelu přehrála Rusku Darju Kasatkinovou 6:4 a 6:0.

Na okruhu WTA se Kvitová s Karolínou Plíškovou střetla dvakrát a oba zápasy vyhrála. Naposledy ale hrály už před třemi lety v Sydney.

Šestadvacetiletá Plíšková zdolala stejně starou Halepovou poprvé po šesti předchozích porážkách na okruhu. Jedinou dosavadní výhru si česká tenistka připsala předloni ve Fed Cupu. "Je to úžasný pocit po těch šesti porážkách. Myslela jsem, že ji snad nikdy neporazím. Výborně jsem podávala a všechno mi vycházelo. Bylo to perfektní. Možná to byl z mé strany nejlepší antukový zápas v kariéře," pochvalovala si Plíšková.

Po výhře na turnaji ve Stuttgartu prodloužila vítěznou sérii na devět utkání. "Jsem ze svých výkonů a téhle šňůry na antuce pořád překvapená," řekla svěřenkyně kouče Tomáše Krupy.

"Přitom jsem měla (v Madridu) těžké vylosování. Kdybych znala soupeřky dopředu, řekla bych si, že jedno kolo bude skvělý, a teď jsem v semifinále. Vždycky jsem si říkala, že by mi to tady mělo vyhovovat," uvedla Plíšková, jež na španělské antuce vyřadila i bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou z Běloruska a vítězku US Open Sloane Stephensovou z USA.

S Halepovou světová šestka většinu zápasu dominovala a ukončila ho při podání soupeřky čistou hrou. Halepová měla navrch pouze v úvodu, kdy vzala Češce hned její první servis a ujala se vedení 2:0. Plíšková však rychle srovnala, na podání už po zbytek zápasu nezaváhala a sama připravila rumunskou antukářku o servis ještě třikrát.

Vítězstvím za 69 minut pomstila Plíšková své dvojče Kristýnu, kterou finalistka letošního Australian Open vyřadila v předchozím kole. Zároveň ukončila patnáctizápasovou šňůru Halepové v Madridu, kde Rumunka získala tituly v předchozích dvou letech

"Možná jsem nehrála nejlépe, ale možná mi ona tu hru nedovolila předvést. Hrála výborně," pochválila Halepová Plíškovou.

Rumunská tenistka zůstane navzdory porážce minimálně další týden v čele žebříčku, o což se zasloužila Nizozemka Kiki Bertensová vítězstvím ve 3. kole nad Dánkou Caroline Wozniackou. Dnes přidala Bertensová další výhru nad bývalou světovou jedničkou, když otočila zápas s Ruskou Marií Šarapovovou a vyhrála 4:6, 6:2, 6:3.

Kvitová, vítězka turnaje v Madridu z let 2011 a 2015, hrála s dvacetiletou Kasatkinovou poprvé a zápas měla pod kontrolou. Za stavu 5:3 sice první set nedopodávala, ale pak získala razantní hrou sedm her v řadě. Nastřílela 26 vítězných úderů, soupeřka jen šest, a zvítězila za hodinu a pět minut.

Do semifinále čtyřhry postoupily Andrea Hlaváčková a Barbora Strýcová. Druhý nasazený pár porazil Tchajwanku Čchan Jüng-žan s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou 6:4, 1:6, 10:6. O účast ve finále se české tenistky utkají s Maďarkou Tímeou Babosovou a Francouzkou Kristinou Mladenovicovou, letošními vítězkami Australian Open.

První hráč světa Rafael Nadal prošel do čtvrtfinále po vítězství nad Argentincem Diegem Schwartzmanem 6:3, 6:4 a na antuce vyhrál již 50 setů v řadě, což se na jednom povrchu dosud žádnému tenistovi nepovedlo. Hvězdný Španěl překonal Američana Johna McEnroea, který udržel neporazitelnost v 49 setech po sobě na kobercích. Nadal drží i rekord v počtu vyhraných zápasů na stejném povrchu za sebou - v letech 2005 až 2007 zvítězil na antuce v 81 utkáních v řadě.

O překvapení v mužské dvouhře se postaral Srb Dušan Lajovič, který porazil Argentince Juana Martína del Potra a připsal si první vítězství nad hráčem Top 10. Světovou šestku zdolal 95. hráč žebříčku ATP po setech 6:3, 4:6 a 7:6. Lajovič si zahraje poprvé čtvrtfinále turnaje Masters a jeho soupeřem bude Jihoafričan Kevin Anderson. Osmý hráč světa má na turnajích Masters ve čtvrtfinálových zápasech tristní bilanci 0:10.

Turnaj mužů a žen v Madridu

(antuka):

Muži (dotace 7,190.930 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

A. Zverev (2-Něm.) - Donskoj (Rus.) 6:2, 7:5.

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Schwartzman (13-Arg.) 6:3, 6:4, A. Zverev (2-Něm.) - Mayer (Arg.) 6:4, 6:2, Thiem (5-Rak.) - Čorič (Chorv.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:4, Isner (7-USA) - Cuevas (Urug.) 6:7 (9:11), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), Edmund (Brit.) - Goffin (8-Belg.) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 6,685.828 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Halepová (1-Rum.) 6:4, 6:3, Kvitová (10-ČR) - Kasatkinová (14-Rus.) 6:4, 6:0 Garciaová (7-Fr.) - Suárezová (Šp.) 6:2, 6:3.