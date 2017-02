Los Angeles - Už za několik hodin se filmoví fanoušci na celém světě dozvědí, kdo letos obdrží prestižní ocenění americké filmové akademie Oscar. Největším favoritem je se 14 nominacemi romantický muzikál La La Land režiséra Damiena Chazellea. Lze očekávat, že 89. ročníku udílení cen nebude chybět ani politický rozměr. Zaznít by mohla především kritika na adresu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Muzikál La La Land může teoreticky získat 13 zlatých sošek, neboť v jedné z kategorií získal hned dvě nominace. Pokud by se mu to podařilo, stal by se nejúspěšnějším snímkem co do počtu získaných Oscarů. Dosavadní rekord drží s jedenácti cenami filmy Ben Hur, Titanic a Pán prstenů: Návrat krále.

V kategorii nejlepší film by ale akademici mohli podle některých pozorovatelů dát vzhledem k aktuální napjaté politické situaci přednost snímku Moonlight, který pojednává o dospívání homosexuálního černošského chlapce ve Spojených státech.

V kategorii herec v hlavní roli se čeká souboj především mezi Caseym Affleckem (Místo u moře) a Ryanem Goslingem (La La Land). V případně obdobného ocenění určeného herečkám je favoritek více. Kromě hollywoodských hvězd Emmy Stoneové (La La Land), Natalie Portmanové (Jackie) či Meryl Streepové (Božská Florence) má podle mnohých velkou šanci na vítězství i francouzská herečka Isabelle Huppertová (Elle).

O kontroverze se letos na rozdíl od předchozích ročníků, které se nesly ve znamení kritiky rasové nevyváženosti nominací, zřejmě postarají vtípky i ostrá kritika adresovaná novému americkému prezidentovi Trumpovi. Íránský režisér Asghar Farhádí, jehož film Klient je nominován na nejlepší neanglicky mluvený film, už oznámil, že bude kvůli Trumpovi ceremoniál bojkotovat.

Oscarový večer, který bude uvádět komik Jimmy Kimmel, začne v pondělí v 2:30 SEČ. Ceny budou tradičně předávat americké i zahraniční hvězdy, například Leonardo di Caprio, Javier Bardem či Halle Berryová. Čeští diváci ho mohou sledovat živě na programu ČT2.