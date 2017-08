Lomnice nad Popelkou (Semilsko) - V Lomnici nad Popelkou na Semilsku se dnes lidé přišli symbolicky rozloučit s kinem. Budovu z 50. let minulého století čeká rekonstrukce zhruba za 24 milionů korun, dalších bezmála deset milionů bude třeba na moderní vybavení a digitalizaci kina. Rekonstrukce potrvá zhruba rok. Dnes měli lidé možnost naposledy nahlédnout do promítačské kabiny. Koupit si mohou i nepotřebné vnitřní vybavení včetně sedaček, řekl ČTK místostarosta Zdeněk Rajm (NEZ).

Kino postavené v roce 1953 už fungovalo v omezeném režimu a kvůli nevyhovující promítací technice byla návštěvnost představení velmi nízká, jen kolem 30 diváků. Bohuslav Zelenka, který v kině vyrostl a od roku 1968 tam je promítačem, se digitalizace nebojí: "Technika jde dopředu, nemůžeme se tomu bránit. Určitě to zvládnu, je to jen takový větší dataprojektor," poznamenal. Zatímco na klasickou promítačku musel kdysi dělat zkoušky, na "digitál" už to podle něj není třeba. "I 15letí kluci to pustí," dodal.

Radnice se proto rozhodla kino zmodernizovat a proměnit ve víceúčelové centrum, které nebude sloužit jen k promítání filmů. "Sál by měl sloužit i pro divadlo malých forem, přednášky a nejrůznější workshopy. První dvě řady budou s připojením na internet a se stolečkem, takže je bude možné využít i pro nějaké konference nebo si to budou moci firmy pronajmout pro školení," vysvětlil místostarosta.

Kapacita sálu se sníží ze současných více než 200 míst na stovku. Rekonstrukci financuje město bez dotace, žádá ji jen na vybavení digitální projekční technikou. Většinu nákladů tak zaplatí Lomnice z 35milionového úvěru, který si na investici vzala. Splácet ho bude deset let z výnosů městských lesů. "V minulém programovacím období jsme z regionálního operačního programu čerpali dotaci na opravu zámku a radnice, když přišlo na řadu kino, tak bohužel už tyto projekty z fondů EU moc financovatelné nejsou," řekl Rajm.

Modernizací neprojde jen zastaralý interiér kina, kompletní rekonstrukce čeká celou budovu. Postavená je na místě někdejšího rybníka na navážce a kvůli nerovnoměrnému sedání podkladu se tvoří trhliny a spáry. Dodavatel tak bude muset podle místostarosty zpevnit základy budovy pilotami. Vyměnit je nutné také střechu a posílit krovy. Na konci životnosti jsou i okna. Rekonstrukce by měla začít v září. "A za rok v září bychom chtěli kino slavnostně otevřít," dodal místostarosta.