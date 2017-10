Praha - Přímý souboj o postup čeká ve středečním programu základních skupin Ligy mistrů fotbalisty Tottenhamu a Realu Madrid. Místo v osmifinále má na dosah také Manchester City, kterému stačí neprohrát v Neapoli. Blízko vyřazovací části je i istanbulský Besiktas.

Tottenham ani Real ve skupině H ještě neprohrály a po remíze 1:1 ze vzájemného utkání v minulém kole mají na kontě shodně sedm bodů. Karty tak jsou před zápasem na londýnském stadionu Wembley rozdané jasně a předčasný postup do osmifinále si zajistí vítěz.

Domácím však situaci komplikuje zranění nejlepšího střelce anglické ligy Harryho Kanea, který má problémy se stehenním svalem. V sestavě Realu bude naopak jistě chybět bývalý útočník Tottenhamu Gareth Bale. Ten se sice po dlouhé zdravotní pauze už zapojil do tréninku, ale v nominaci na utkání chybí stejně jako například stoper Raphael Varane.

Ve skupině F má na dosah páté osmifinále za sebou Manchester City. Anglický celek vyhrál všechny tři dosavadní zápasy se skóre 8:1 a pokud v Neapoli získá aspoň bod, zajistí si postup od vyřazovací části. Domácí však potřebují zabrat, protože zatím mají na kontě jen tři body. Druhý Šachtar Doněck jich má šest, poslední Feyenoord je bez bodu.

Neapol by mohla také ve středu večer vidět velký zápis do klubové historie. Pokud by totiž slovenský záložník Marek Hamšík dal gól, připsal by si už 115. branku v dresu italského celku a vyrovnal by maximum legendárního Argentince Diega Maradony.

Dalším týmem, který si může ve středu zajistit osmifinále, je Besiktas. Istanbulský celek je zatím stoprocentní, a pokud vítěznou sérii prodlouží i v utkání s Monakem, postoupí do vyřazovací části. Pokud by však ve druhém duelu remizoval pohárový nováček Lipsko v Portu, stačila by Besiktasi i remíza.

Zajímavosti před středečními zápasy 4. kola skupin Ligy mistrů: Skupina E: Sevilla (3. ve skupině) - Spartak Moskva (1.) Výkop: středa 1. listopadu 20:45 Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portug.) Bilance: 1 0-0-1 (1:5) Zajímavosti: - Sevilla doma neprohrála už 24 zápasů za sebou (17 výher, 7 remíz) - Spartak v LM vyhrál 2 z posledních 10 zápasů (5 proher, 3 remízy) - Spartak jediný dosavadní vzájemný zápas vyhrál před dvěma týdny 5:1 a zaznamenal nejvyšší výhru v LM - Spartak už 13 zápasů za sebou neprohrál (6 výher, 7 remíz) - Pareja (Sevilla) v minulosti hrál 3 roky za Spartak Liverpool (2.) - Maribor (4.) Výkop: středa 1. listopadu 20:45 Rozhodčí: Kružliak - Balko, Sobolani (všichni SR) Bilance: 1 1-0-0 (7:0) Zajímavosti: - Liverpool jediný dosavadní vzájemný zápas vyhrál před dvěma týdny 7:0 a zaznamenal nejvyšší výhru v LM - Liverpool vyhrál jen 3 z posledních 11 zápasů (5 remíz, 3 prohry) - Liverpool v LM už 7 zápasů za sebou neprohrál (3 výhry, 4 remízy) - Maribor prohrál všechny 4 dosavadní pohárové zápasy v Anglii - pokud Maribor prohraje a Spartak zvítězí, přijde slovinský celek o naději na postup Skupina F: Neapol (3.) - Manchester City (1:) Výkop: středa 1. listopadu 20:45 Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.) Bilance: 3 1-1-1 (4:4) Zajímavosti: - pokud City v Neapoli boduje, zajistí si popáté za sebou postup do osmifinále - Neapol neprohrála ani jeden z 5 dosavadních domácích zápasů s anglickými soupeři (4 výhry, 1 remíza) - Hamšík dal za Neapol 114 gólů a jeden ho dělí od vyrovnání klubového rekordu slavného Maradony - City v Itálii vyhrálo jen 1 z 6 zápasů (2 remízy, 3 prohry) - City vyhrálo všechny 3 dosavadní zápasy ve skupině se skóre 8:1 - trenér City Guardiola se během hráčské kariéry potkal v Barceloně s brankářem Neapole Reinou Šachtar Doněck (2.) - Feyenoord Rotterdam (4.) Výkop: středa 1. listopadu 20:45 Rozhodčí: Sidiripulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.) Bilance: 1 1-0-0 (2:1) Zajímavosti: - Šachtar vyhrál 1 z 5 dosavadních zápasů s nizozemskými soupeři - Šachtar prohrál oba dosavadní domácí zápasy s nizozemskými soupeři - Feyenoord na Ukrajině ještě nevyhrál (2 remízy, 2 prohry) - Feyenoord čeká 15 pohárových zápasů na výhru venku (3 remízy, 12 proher) - Feyenoord prohrál všechny 3 dosavadní duely ve skupině a další porážka ho připraví o šanci na postup Skupina G: Besiktas Istanbul (1.) - AS Monako (4.) Výkop: středa 1. listopadu 18:00 Rozhodčí: Tagliavento - Giallatini, Meli (všichni It.) Bilance: 1 1-0-0 (2:1) Zajímavosti: - Besiktas postoupí do osmifinále, pokud zvítězí, remíza mu postačí v případě výhry Lipska v Portu - Besiktas ještě s francouzskými soupeři doma neprohrál (3 výhry, 1 remíza) - Besiktas neprohrál 11 domácích zápasů v pohárech za sebou (5 výher, 6 remíz) - Monako v minulé sezoně LM postoupilo do semifinále, teď je však s jedním bodem poslední ve skupině - Falcao (Monako) dal v této sezoně za klub a reprezentaci 16 gólů v 17 zápasech FC Porto (3.) - RB Lipsko (2.) Výkop: středa 1. listopadu 20:45 Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) Bilance: 1 0-0-1 (2:3) Zajímavosti: - Porto vyhrálo jen 2 z posledních 7 domácích zápasů v LM (1 remíza, 4 prohry) - Porto prohrálo 2 poslední domácí zápasy v LM - Lipsko proti Portu před dvěma týdny zaznamenalo první výhru v evropských pohárech - Lipsko je jediným nováčkem, který v pohárech debutoval hned v základní skupině - Lipsko v sezoně prohrálo 4 zápasy, všechny porážky zaznamenalo venku Skupina H: Tottenham (1.) - Real Madrid (2.) Výkop: středa 1. listopadu 20:45 Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongur (všichni Tur.) Bilance: 5 0-2-3 (1-7) Zajímavosti: - Tottenham i Real mají shodně 7 bodů a vítěz zápasu si zajistí místo v osmifinále - Tottenham ještě s Realem nevyhrál a prohrál s ním oba dosavadní domácí zápasy - Tottenham vyhrál 1 z 11 pohárových zápasů s anglickými soupeři (4 remízy, 6 proher) - Real prohrál 1 z posledních 20 pohárových zápasů (14 výher, 5 remíz) - Real neprohrál posledních 12 zápasů s anglickými soupeři (8 výher, 4 remízy) - Bale (Real) přestoupil v roce 2013 do Realu právě z Tottenhamu Borussia Dortmund (4.) - APOEL Nikósie (3.) Výkop: středa 1. listopadu 20:45 Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali (všichni Slovin.) Bilance: 1 0-1-0 (1:1) Zajímavosti: - pokud Dortmund prohraje a Real remizuje s Tottenhamem, přijde Borussia o šanci na postup - pokud APOEL prohraje a Real remizuje s Tottenhamem, přijde APOEL o šanci na postup - Dortmund vyhrál 1 z posledních 8 pohárových zápasů (2 remízy, 5 proher) - Dortmund i APOEL získaly v dosavadních 3 zápasech ve skupině 1 bod - APOEL ještě v Německu nevyhrál (1 remíza, 7 proher)