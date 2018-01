Praha - Rekordní počet českých zástupců se představí v jubilejním 40. ročníku Rallye Dakar, který v sobotu odstartuje v Limě. Přestože účastníků slavné soutěže ubývá, v českém případě je to naopak. Na více než 9000 km dlouhou trať se vydá 36 Čechů - osm motocyklistů, čtyři jezdci na čtyřkolkách, tři posádky automobilů a šest posádek kamionů. Ve startovní listině tak bude 21 "českých čísel".

Nejvýraznějšími postavami by měli být Martin Prokop mezi automobily, Ondřej Klymčiw v kategorii motocyklů a Aleš Loprais, Martin Kolomý a Martin Macík mladší v kamionech. Všichni chtějí atakovat umístění v elitní desítce.

"Už v minulém ročníku jsme se cpali do desítky a nakonec skončili jedenáctí. A bylo by škoda se o to letos nepokusit, je to náš jednoznačný cíl, i když jsme si vědomi, že to nebude jednoduché," řekl Prokop. Jedenáctý byl před rokem i Klymčiw. "Ambice jsou. Je to věc, která mě žene dopředu. Doufám, že jsme připraveni, a troufnu si říct, že ani nepotřebujeme štěstí. Jen nesmíme mít smůlu," uvedl Klymčiw.

Výsledkově je z českého pohledu každoročně nejúspěšnější kategorie kamionů, ve které se představují následovníci šestinásobného vítěze Karla Lopraise. Jeho synovec Aleš byl loni sedmý.

"Nemá smysl říkat konkrétní místo, to je zbytečné. Jedeme tam s pokorou, ale chceme to projet rychle. Ve zdraví a být co nejvýše. Vždy se rveme o každou vteřinu a v tom se u nás nic nezmění," řekl Loprais.

Vysoké ambice má i Kolomý. "Vždy si říkám, že pojedeme hlavou, ale ona je to už taková střelba, že moc úseků se prodávat nedá," pousmál se Kolomý, který loni dokázal vyhrát etapu, ale po technických problémech skončil až patnáctý.

Na Dakar letos vyrazí i dvě Češky, první motocyklistka Gabriela Novotná a první čtyřkolkářka Olga Roučková. Premiéry ale čekají i Borise Vaculíka v autech, motorkáře Jana Brabce a posádky kamionů vedené Martinem Šoltysem a Pavlem Vrňákem. Šoltyse bude navigovat osmašedesátiletý Josef Kalina, kterého čeká již 26. účast.

Vítězství obhajují mezi automobily Francouz Stéphane Peterhansel, který má na kontě již rekordních 13 triumfů. Mezi motocykly byl loni nejrychlejší Sam Sunderland z Británie a v kategorii kamionů Rus Eduard Nikolajev.

"Letošní trasa připomíná africké počátky Dakaru s velkým podílem pouště, dunami a možná i několika překvapeními na dlouhých úsecích. Všechno se zdá být velmi otevřené a nakonec to nemusí být ten nejrychlejší jezdec, kdo vyhraje," řekl Peterhansel, který bude naposledy hájit barvy továrního týmu Peugeot.

Francouzská automobilka totiž ohlásila konec soutěžního programu, což představuje o motivaci více pro Sébastiena Loeba z Francie. "Pro mě je to letos teď, nebo nikdy. Je to moje poslední možnost vyhrát Dakar. V loňském roce jsme se ujistili, že máme potenciál zvítězit. Při Dakaru ale vstupují do hry nejrůznější okolnosti. Je velmi dlouhý a všechno můžete velmi rychle ztratit jen malou chybičkou, zvláště teď, když písečné duny opět tvoří tak významnou část trasy," podotkl devítinásobný mistr světa v rallye, který byl loni druhý za Peterhanselem.

Česká účast na Rallye Dakar 2018: Automobily: Martin Prokop, Jan Tománek (Ford); Tomáš Ouředníček, David Křípal (Ford); Boris Vaculík, Martin Plechatý (Ford). Motocykly: Ondřej Klymčiw (Husqvarna), Milan Engel (KTM), David Pabiška (KTM), Rudolf Lhotský (KTM), Petr Vlček (Husqvarna), Jan Veselý (KTM), Gabriela Novotná (Husqvarna), Jan Brabec (Yamaha). Čtyřkolky: Josef Macháček (Yamaha), Zdeněk Tůma (Yamaha), Tomáš Kubiena (Ibos), Olga Roučková (Yamaha). Kamiony: Aleš Loprais, Ferran Marco Alcayna/Šp., Lukáš Janda (Tatra); Martin Kolomý, Rostislav Plný, Jiří Stross (Tatra); Martin Macík, František Tomášek, Michal Mrkva (Liaz); Martin Šoltys, Josef Kalina, Tomáš Šikola (Tatra); Robert Randýsek, Petr Pokora, David Schovánek (DAF); Pavel Vrňák, Petr Lesák, Filip Škrobánek (Tatra); Martin van den Brink/Niz., Wouter Rosegaar/Niz., Daniel Kozlovský (Renault). Program 40. ročníku Rallye Dakar: 6. ledna - 1. etapa: Lima (Peru) - Pisco (Peru): 272 km celkově/31 km rychlostní zkouška. 7. ledna - 2. etapa: Pisco (Peru) - Pisco (Peru): 278 km/267 km. 8. ledna - 3. etapa: Pisco (Peru) - San Juan de Marcona (Peru): motocykly 502 km/295 km, automobily a kamiony 501 km/295 km. 9. ledna - 4. etapa: San Juan de Marcona (Peru) - San Juan de Marcona (Peru): 444 km/330 km. 10. ledna - 5. etapa: San Juan de Marcona (Peru) - Arequipa (Peru): motocykly 770 km/264 km, automobily a kamiony 932 km/267 km. 11. ledna - 6. etapa: Arequipa (Peru) - La Paz (Bol.): 758 km/313 km. 12. ledna - volný den. 13. ledna - 7. etapa: La Paz (Bol.) - Uyuni (Bol.): motocykly a automobily 726 km/425 km, kamiony 669 km/368 km. 14. ledna - 8. etapa: Uyuni (Bol.) - Tupiza (Bol.): motocykly a automobily 584 km/498 km, kamiony 558 km/380 km. 15. ledna - 9. etapa: Tupiza (Bol.) - Salta (Arg.): 754 km/242 km. 16. ledna - 10. etapa: Salta (Arg.) - Belén (Arg.): 795 km/372 km. 17. ledna - 11. etapa: Belén (Arg.) - Chilecito (Arg.): motocykly 484 km/280 km, automobily a kamiony 746 km/280 km. 18. ledna - 12. etapa: Chilecito (Arg.) - San Juan (Arg.): motocykly 722 km/375 km, automobily a kamiony 791 km/522 km. 19. ledna - 13. etapa: San Juan (Arg.) - Córdoba (Arg.): motocykly 904 km/423 km, automobily a kamiony 927 km/368 km. 20. ledna - 14. etapa: Córdoba (Arg.) - Córdoba (Arg.): 284 km/119 km.