V Severočeskému muzeu v Liberci bude od 15. června do 10. září k vidění výstava s názvem 120 let libereckých tramvají. Expozice zahrnuje dobové fotografie, pohlednice, modely a exponáty týkající se zejména tramvají. Na snímku z 13. řervna modely libereckých tramvají, které postavili liberečtí rodáci Erwin Cettineo a Gisbert Jäkl. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Za ovládací pult tramvaje se mohou postavit lidé v Severočeském muzeu v Liberci. Je na výstavě ke 120 letům od zahájení tramvajového provozu v Liberci. První linka vedla od vlakového nádraží do Lidových sadů, řekl dnes ČTK spoluautor výstavy Tomáš Krebs.

Ovládací pult s madlem je z tramvaje typu T3. "V této podobě ho dnes už moc často nevidíme. Tyto tramvaje jsou většinou zmodernizované a i stanoviště řidiče tak vypadá jinak," uvedl Krebs. Pokud se bude návštěvník snažit mačkat tlačítka nebo posouvat páčky, nic se nestane. Přesto se díky obrazovce, která je nad pultem, může vžít do role řidiče. "Na obrazovce budeme promítat celou tramvajovou trasu z Liberce do Jablonce," řekl Krebs. Obrazovku je možné sledovat i vsedě. U pultu je několik plastových sedaček, na kterých dříve seděli cestující.

Výstava bude v muzeu do 10. září. Kromě historie tramvajového provozu ukazuje, jak se stavebně proměnil Liberec ve 20. století. Dokládá to řada historických fotografií, které vytvořil liberecký rodák Erwin Cettineo. Většinu jeho snímků mohou lidé vidět poprvé. Novější fotografie vytvořil Krebs. "Máme tady asi 50 fotografií a k tomu 30 pohlednic z naší sbírky," uvedl kurátor výstavy Luděk Lukuvka.

Aktuálně je v Liberci ještě jedna výstava historických fotografií Liberce, jež dokládá proměnu města za posledních sto let. Je v místním archivu. Muzejní expozice se liší tím, že architektura je na fotografiích zpravidla doprovodným prvkem tramvají. Vedle fotografií jsou v muzeu i plány nerealizovaných tras. Jedna taková se ve 30. letech minulého století chystala pro Pavlovice a Ruprechtice, plány na výstavbu zhatila druhá světová válka. Poté se od toho upustilo. Dnes má Liberec dvě tratě, páteřní z Lidových sadů přes centrum do Horního Hanychova. Druhá vede z centra do Jablonce. Dlouhodobě se mluví o vybudování trasy do Rochlice, k největšímu sídlišti ve městě. Zatím jde ale stále jen o vizi.

Na výstavě v muzeu jsou i historické artefakty, například tramvajový kontrolér z roku 1898 nebo staniční sloupky. Nejstarší je z 30. let a stál na zastávce Průmyslová škola až do zahájení rekonstrukce Masarykovy třídy v roce 1990. Mezi exponáty jsou také modely libereckých tramvají, které postavili Erwin Cettineo a Gisbert Jäkl. "Cettineo je dělal ve 30. letech z krabic od doutníků. Jsou neuvěřitelně vypiplané," řekl Lukuvka. Jeden model pro výstavu zapůjčilo Národní technické muzeum v Praze. Jde o tramvaj K1 v měřítku 1:10, model je dlouhý přes dva metry. V Liberci jezdil tento typ krátce v 70. letech 20. století.