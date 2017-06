Liberec - Ve věku 88 let zemřela v neděli v Liberci Marta Kottová, která přežila holokaust. Kottová měla v pátek převzít medaili města. Udělena jí bude in memoriam, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová. "Medaili převezmou její vnuci," uvedla.

Jako třináctiletá dívka židovského původu byla Kottová spolu se svými rodiči transportována v červnu 1942 pod evidenčním číslem 505 do ghetta v Terezíně. V září 1944 byla celá rodina převezena do vyhlazovacího tábora Osvětim - Březinka. Její rodiče neprošli selekcí a byli v den příjezdu zplynováni, Marta spolu s bratrem Viktorem jako jedni z mála lidí z transportu přežili. Před Vánocemi 1944 pak byla Kottová přes koncentrační tábor Gross-Rosen poslána do Mährensdorfu, kde pracovala v továrně na zpracování lnu a pomáhala vykládat transporty zboží na nádraží. Do Prahy se vrátila po osvobození 12. května 1945.

V Liberci žila Marta Kottová od konce 90. let. Byla předsedkyní Historické skupiny Osvětim. Navštěvovala školy a studentské a vzpomínkové akce, kde o svých otřesných zážitcích z mládí přednášela. V roce 2008 obdržela od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy, loni získala od hejtmana ocenění jako osobnost Libereckého kraje.