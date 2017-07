Liberec - Lidé odění do zimních oděvů, kteří se v červenci brodí sněhem, tuto nezvyklou scenérii nabídlo ve středu večer horní centrum Liberce. Nešlo však o bizarní projev přírody, ale trik filmařů. K výrobě sněhu se použil drcený papír, řekl novinářům Martin Kulhánek, který pro film dělá speciální efekty.

"Je to speciálně dělaná věc jenom pro film. Čistý bělený papír, který je nadrcený a vysítovaný na určitou frakci, aby to co nejvíc připomínalo sněhový pokryv. A s nasvícením má divák iluzi, že je to skutečný sníh," vysvětlil. K "zasněžení" prostranství kolem kavárny Pošta filmaři potřebovali asi tři hodiny. Kdyby bylo třeba, dokázali by podle Kulhánka vytvořit i iluzi sněžení.

"Děláme saponátový sníh nebo máme takové sněhové svíčky, kdy zapalujeme tyčky, které vyrábí bílé saze, jež imitují létající sníh," upřesnil. Filmařský sníh je poměrně odolný. "Pokud nepřijde sněhová bouře nebo déšť, tak to tady vydrží celý týden," dodal Kulhánek.

Tak dlouho ale filmaři v Liberci nebudou. S natáčením pro německý životopisný film o dramatikovi minulého století Bertoltu Brechtovi zde skončí dnes v noci. Liberec jim zhruba dva týdny nahrazoval několik evropských měst. Prostranství před kavárnou Pošta se ukázalo jako vhodná náhrada za Mnichov, před hotelem Praha se točily scény z Paříže a ze strany divadla záběry z Berlína.

Samotné liberecké divadlo sehraje ve filmu důležitou kulisu. Jeho budova bude představovat berlínské divadlo, ve kterém Brecht celoživotně působil. Německé filmaře podle zástupce vedoucího produkce Jana Hartla nadchlo. "Říkali, že je to kopie berlínského divadla, ale menší. Takže byli unešení z toho, že je identické," dodal.

Dvoudílné životopisné drama se točí pro německou televizi. Kromě Liberce využili filmaři i Beroun a Prahu. Zimní scény se sněhem točili i v bohnické léčebně. V hlavní roli filmu se představí Burghart Klaussner. Z českých herců se ve snímku objeví Vincent Navrátil, Otakar Brousek ml. nebo Karel Polišenský.

Liberec si v poslední době filmaři oblíbili. Napomáhá tomu i takzvaná filmová kancelář, kterou vytvořila radnice. K natáčení nabízí několik desítek míst. Nejvíce využívané je historické centrum s německou architekturou, v nabídce je ale třeba i kostel v Ostašově, hangáry na letišti nebo zauhlovací věž v průmyslovém areálu ve Vratislavicích.

"Nové lokace stále hledáme, hlásí se nám i veřejnost, ať už jsou to zahrady, byty, garáže," uvedla za filmovou kancelář Pavlína Kuchtová. V poslední době se v Liberci natáčel třeba seriál o Albertu Einsteinovi, scény z filmu o Miladě Horákové nebo jedna epizoda z detektivního seriálu Svět pod hlavou. Česká televize se chce do Liberce vrátit s dalším připravovaným detektivním seriálem. "Netuším, o čem bude, je na to velké informační embargo. Když se ale podaří najít lokace tady u nás, tak se všechny díly budou odehrávat jen v Liberci a okolí," uzavřela Kuchtová.