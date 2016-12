Liberec - V československý parlament z let 1946 až 1948 se dnes proměnily interiéry radnice v Liberci. Točily se tam scény s Miladou Horákovou, když před Národním shromážděním promluvila poprvé a když v roce 1948 rezignovala na poslanecký mandát v reakci na komunistický převrat. Byl to poslední natáčecí den filmu Milada, který se do kin dostane na podzim příštího roku. Novinářům to dnes řekl režisér a scénárista David Mrnka.

Dneškem ale natáčení ještě definitivně nekončí. "Budeme mít pár dnů dotáčky na jaře," uvedl Mrnka.

Celovečerní film pojednává o ženě, která byla po vykonstruovaném procesu komunistickým režimem v roce 1950 popravena a stala se symbolem boje za svobodu. Titulní roli ztvárňuje americká herečka izraelského původu Ayelet Zurerová. "Má spojitost s Československem. Její maminka je z Bratislavy, zná reálie i ten příběh," uvedl Mrnka. Film má mezinárodní obsazení a scény se točí v angličtině s českým akcentem. Dnes se v Liberci například natáčela scéna, kdy se Horáková setkává v parlamentu s tehdejším komunistickým předsedou vlády Klementem Gottwaldem. "Potkáváme se po jejím projevu na chodbě a já hodnotím situaci, že ji má národ pořád ještě rád a že bychom ji potřebovali na svoji straně," uvedl představitel Gottwalda Jiří Vyorálek.

Role Gottwalda se zhostil už v cyklu České století, i tak je to ale pro něj nová zkušenost. "Je to v angličtině. Tak už vůbec nevím, co s tou postavou dělat, protože moje angličtina je tak silná, že vůbec nevím, co tam vykládám. Takže jdu po nějakém smyslu a snažím se to trefovat," řekl dnes novinářům. V cizím jazyce natáčí poprvé a podle svých slov naposledy. Nepředpokládá ani, že by v nějakém jiném filmu znovu hrál Gottwalda.

V jiné scéně natáčené na radnici se Milada Horáková setkala s Anežkou Hodinovou - Spurnou, která se ji snaží dostat do komunistické strany. "Byly to politické soupeřky, Spurná kovaná komunistka, Horáková na úplně opačné straně," uvedla představitelka Spurné Jitka Smutná.

Interiéry radnice si dnes režisér pochvaloval, pro natáčení se příliš upravovat nemusely. "Prostor je úžasný, krásný. Hledali jsme po celém Česku," řekl. Koprodukční projekt Milada připravoval Mrnka devět let. Využil materiálů, které mu poskytla dcera Milady Horákové Jana Kánská, na scénáři spolupracovalo několik odborných poradců.